Oferta de laptopuri non-gaming este foarte variată și acoperă toate bugetele. De la ultraportabile premium, până la opțiuni accesibile, utilizatorii pot alege modelul care se potrivește cel mai bine nevoilor și bugetului lor. Indiferent dacă este folosit pentru birou, facultate sau lucru remote, un laptop bine ales poate face diferența între productivitate și frustrare zilnică.

Am selectat mai jos câteva modele apreciate, disponibile pe piață, în funcție de recenzii și specificații, pentru a oferi o imagine informativă despre ce merită să ai în vedere dacă vrei un nou laptop în 2025.

Zenbook 14 OLED este ideal pentru cei care pun accent pe calitatea imaginii și pe portabilitate. Ecranul OLED oferă culori vibrante și contrast deosebit, ceea ce îl face excelent pentru multimedia și editare ușoară. Carcasa subțire, construcția premium și autonomia ridicată îl recomandă ca un laptop pentru cei care lucrează mult în deplasare.

Modelul UX3405 (seriile MA/CA) rămâne o alegere excelentă pentru redactare, office avansat, browsing și editare ușoară. Configurațiile cu Intel Core Ultra 7/9 și ecran 3K 120 Hz OLED sunt cele mai căutate.

Display: 14” OLED, 2,8K rezoluție, 120 Hz

Greutate: 1,2 kg

Autonomie: până la 12 ore

Preț: aproximativ 7.030–8.760 lei în funcție de configurație, conform agregatorului Price.ro.

Seria ThinkPad rămâne alegerea clasică pentru mediul de afaceri. E14 Gen 6 se remarcă prin tastatura confortabilă și rezistența sporită la utilizare intensivă. Oferă conectivitate variată, inclusiv porturi USB-C și HDMI, ceea ce îl face potrivit pentru prezentări și întâlniri. Este un laptop de încredere pentru cei care prioritizează stabilitatea și durabilitatea.

Disponibil cu Intel Core Ultra sau AMD Ryzen 7000, E14 Gen 6 vine cu șasiu solid, ecran 14” WUXGA mat și multe opțiuni enterprise.

Display: 14” IPS, rezoluție Full HD

Greutate: 1,6 kg

Autonomie: 8–10 ore

Preț: o configurație populară cu Ryzen 5 7535HS, 32 GB/1 TB se găsește în jur de 4.900 lei.

ExpertBook P5 este aproape de categoria workstation și este potrivit pentru utilizatori care rulează aplicații solicitante, de la analiză de date la design. Oferă performanțe ridicate, memorie suficientă pentru multitasking avansat și un display de calitate pentru productivitate.

Este o alegere excelentă pentru arhitecți, ingineri sau profesioniști care au nevoie de putere suplimentară, dar într-un format portabil.

Seria P5 pune accent pe portabilitate și dotări de business (TPM, cititor amprentă, porturi suficiente).

Display: 15,6” IPS, rezoluție 2K

Greutate: 1,7 kg

Autonomie: 10 ore

Preț: configurații cu Core Ultra se găsesc la prețuri în jur de 4.200 lei.

Vivobook 15 este un laptop all-round care oferă performanțe solide la un preț competitiv. Este suficient de puternic pentru multitasking, aplicații de birou și multimedia, dar fără a fi foarte scump. Dimensiunea mai mare îl face mai puțin portabil decât un ultrabook, dar perfect pentru utilizare acasă sau la birou.

Un laptop cu ecran de 15,6” comod pentru office, cursuri, echipat cu Ryzen 7 7730U/5825U, 16 GB RAM și SSD rapid.

Display: 15,6” IPS, Full HD

Greutate: 1,7 kg

Autonomie: 6–8 ore

Preț: de la aproximativ 2.200 lei pentru versiuni Ryzen 5 până la 2.850–3.000 lei pentru versiunile echipate cu Ryzen 7.

IdeaPad Slim 3 este varianta de buget mediu pentru cei care vor un laptop simplu, dar eficient. Este ideal pentru studenți sau pentru utilizatori care au nevoie de browsing, documente și aplicații uzuale. Designul este modern, iar greutatea redusă îl face ușor de transportat.

Seria Slim 3 s-a maturizat și vine echipat cu procesoare Intel Core H sau AMD Ryzen, 16 GB RAM, 512 GB–1 TB SSD și un șasiu ușor.

Display: 15,6” IPS, Full HD

Greutate: 1,6 kg

Autonomie: 6–7 ore

Preț: i5-13420H, 16 GB/512 GB – aproximativ 2.600 lei; i7-13620H, 16 GB/1 TB – aproximativ 3.000 lei

MSI Modern 15 este gândit pentru utilizatori mobili. Este subțire și ușor, cu un design elegant, ceea ce îl face potrivit pentru călătorii și prezentări, dar nu numai. Performanța este suficientă pentru sarcini obișnuite, iar raportul preț-calitate este atractiv.

Cu Intel Core i5-1335U, 8–16 GB RAM și SSD 512 GB, e o opțiune prietenoasă ca buget pentru editări Office, CRM, ședințe online / videoconferințe (Zoom, Teams, Google Meet etc.).