Dacă ai vrut să-ți cumperi un laptop gaming, ți-ai dat seama deja că acestea sunt foarte scumpe. De fapt, sunt cele mai scumpe laptopuri din piață. Desigur, poți prinde oferte foarte bune de Black Friday, Cyber Monday sau de Crăciun. Ideea este că în noiembrie – decembrie este o perioadă propice cand ai putea să cumperi un laptop gaming la un preț avantajos.

Este normal ca laptopurile gaming să fie foarte scumpe, pentru că ele oferă cele mai bune performanțe, comparativ cu variantele office sau business, care nu solicită atat de mult placa video și procesorul. De aceea, laptopurile gaming au configurații foarte puternice, cu impact major, cu procesoare performante, multă memorie și neaparat o placă video de jocuri.

Prin urmare, sunt multe componente mici îndesate într-o carcasă mică și atent lucrată. Ce bine, ca de Black Friday sau de Crăciun poți să-ți cumperi un astfel de laptop gaming, la un preț mai mic.

Dar, iată un ghid rapid care te poate ajuta să faci o alegere bună și să te bucuri de Crăciun de adrenalina maximă, pe un notebook performant.

Alege o placa video potrivită

Aceasta este una din cele mai importante componente (dacă nu, chiar cea mai importantă) pe care le poate oferi un laptop gaming. Este cea căreia trebuie să-i acorzi cea mai mare atenție atunci cand cumperi un laptop de jocuri, pentru că de performanțele sale depinde enorm experiența generală pe care o vei avea. Placa video dictează tipul și calitatea jocurilor pe care le poți ataca pe un laptop. De aceea, dacă ai un joc preferat sau ai vrea sa joci o versiune anume cu noul laptop gaming, primul lucru pe care trebuie sa-l faci este sa te uiti la cerintele sale de sistem (cele minim sau, si mai bine, cele recomandate).

O placa video slaba poate compromite foarte mult calitatea jocului pana in punctul in care nu iti permite sa experimentezi deloc o anumita versiune.

Poti sa ai cel mai rapid procesor pe laptop, dar daca placa video nu este suficient de performanta, experienta de joc poate fi mult compromisa.

Placile grafice pentru jocuri sunt impartite in doua tabere mari: Nvidia si AMD. Din gama de placi video de la Nvidia, GeForce GTX 1650 este minimum la care ar trebui sa te uiti.

Totusi, variantele 1660 si 1660Ti sunt mai realiste pe laptopuri gaming entry. Ambele ofera o experienta de joc foarte buna pe un laptop cu rezolutie 1080p.

Daca ai vizat deja un ecran cu rezolutie mai mare si vrei sa experimentezi jocul la rate de refresh mai mari de 120 Hz, ar trebui sa te uiti mai sus de Nvidia RTX 2060, 2070 si chiar 2080.

Totusi, daca vorbim de rate mari de refresh, asigura-te ca ramai la niste asteptari realiste. Panel-urile cu rate de refresh mari devin din ce in ce mai populare. Insa ele necesita chip-uri grafice performante si cele mai puternice GPU-uri mobile, pentru a atinge refresh triple-digit in cele mai solicitante jocuri.

De aceea, este de preferat sa te uiti la un laptop cu refresh adaptativ, cum ar fi cele cu tehnologie G-Sync incoporata. G-Sync este o tehnologie proprie Nvidia.

Daca te intrebice se intampla cu laptopuri gaming cu placa video AMD, cel mai probabil ai observat si tu ca acestea nu au mai fost atat de prezente in ofertele magazinelor online de echipamente IT. Specialistii se asteapta ca acest lucru sa se schimbe in 2020 si sa apara din nou mai multe laptopuri gaming cu GPU AMD pe rafturile virtuale. Pana atunci insa, Black Friday 2019 si sfarsitul de an 2019 este dominat cu certitudine de catre laptopurile cu placi video Nvidia.

Laptop Gaming HP Omen 15-dc0000nq (Procesor Intel® Core™ i5-8300H (8M Cache, up to 4.00 GHz), Coffee Lake, 15.6″ FHD, 8GB, 256GB SSD, nVidia GeForce GTX 1050Ti @4GB, Win10 Home, Negru) = 4099 lei

Laptop Gaming Lenovo Legion Y740 (Procesor Intel® Core™ i7-9750H (12M Cache, 3.90 GHz), Coffee Lake, 15.6″ FHD, 16GB, 512GB SSD, nVidia GeForce RTX 2070 @8GB, Negru) = 8900 lei

Alege un procesor puternic

Daca exista o stagnare in ceea ce priveste placile grafice AMD, nu acelasi lucru este valabil pentru procesoarele oferite de AMD. In prezent, exista foarte multe modele de laptopuri de jocuri foarte bune, alimentate cu procesoare AMD Ryzen.

Un exemplu foarte bun in acest sens poate fi Asus ROG Zephyrus G.

Toate cipurile mobile AMD Ryzen sunt la ora actuala modele cu patru nuclee. Acestea ofera performante bune la un pret corect, chiar daca in continuare procesoarele Intel ofera cele mai performante cipuri pe laptopurile gaming.

Dintre procesoarele mobile Intel, orice model cu performanta completa (in afara de cele marcate cu chipuri „U” sau „Y”), cu cel putin 4 nuclee (quad core),va oferi experiente de joc incredibile.

Daca bugetul iti permite, poti sa te uiti la variantele de laptop gaming cu sase nuclee. Acestea ofera performanta sporita s ibeneficii majore in jocuri. Totusi, specialistii iti recomanda ca la un buget dat, sa investesti mai degraba intr-o placa video mai buna decat intr-un procesor Intel cu 6 nuclee, acolo unde este posibil.

Totusi, cand cumperi un laptop gaming, este important sa alegi unul cu un echilibrul bun intre placa video si procesor. De exemplu, nu poti sa te astepti ca o un laptop cu placa video GeForce GTX 1650 sa duca fara probleme un ecran 4K.

Laptop Gaming Acer Predator Helios 300 PH317-53 (Procesor Intel® Core™ i7-9750H (12M Cache, up to 4.50 GHz), Coffee Lake, 17.3″ FHD, 16GB, 1TB HDD @7200RPM + 512GB SSD, nVidia GeForce GTX 1660Ti @6GB, Win10 Home, Negru) = 9100 lei

Laptop Gaming Asus ROG Zephyrus S GX531GXR-AZ033T (Procesor Intel® Core™ i7-9750H (12M Cache, up to 4.50 GHz), Coffee Lake, 15.6″ FHD, 16GB, 512GB SSD, nVidia GeForce RTX 2080 @8GB, Win10 Home, Negru) = 12100 lei

Pe de alta parte, este discutabil daca merita sa imperechezi un ecran LCD de 1080P cu o placa video atat de puternica precum este GeForce RTX 2080 de la Nvidia.

Spunem ca acest lucru este discutabil, pentru ca la o privire simpla pe o oferta de laptopuri gaming, poti observa ca producatorii fac astfel de asocieri, alaturand ecrane 1080p cu solutii grafice de top de la Nvidia, pentru a atinge rate de cadre foarte mari. Totusi, ar trebui sa iei in considerare acest lucru si sa incerci sa obtii un echilibrul cat mai bun intre placa video si procesor.

Laptop Gaming Asus ROG Strix G731GT-AU004 (Procesor Intel® Core™ i7-9750H (12M Cache, up to 4.50 GHz), Coffee Lake, 17.3″ FHD, 8GB, 512GB SSD, nVidia GeForce GTX 1650 @4GB, Negru) = 4500 lei

Laptop HP Pavilion 15-bc414nq (Procesor Intel® Core™ i5-8250U (6M Cache, up to 3.4 GHz), 15.6″FHD, 8GB, 1TB @5400RPM, nVidia GeForce GTX [email protected], Wireless AC, Free DOS, Negru) = 2600 lei

Alege capacitatea de stocare

Dupa placa video si procesor, urmatoarea componenta importanta de analizat este unitatea de stocare. In 2019 este de preferat sa investesti intr-un laptop cu SSD M.2 rapid, pentru viteza sporita in jocuri. Totusi, avand in vedere dimensiunea multor jocuri actuale, ar fi oarecum nerealist sa ne asteptam sa stocam intreaga biblioteca de jocuri pe un SSD mare.

De aceea, o solutie buna ar fi sa alegi un laptop care vine la pachet cu un SSD pentru viteza de incarcare rapida si un HDD, pentru stocare.

In termeni de capacitate, ar trebui sa vizezi un minimum de 512 GB. Poti stoca jocuri pe o unitate externa, daca nu doresti sa ai si un HDD de capacitate mai mare pe laptop.

Cat priveste conectarea unei unitati externe, este de preferat ca laptopul de gaming sa aiba un port USB- C, pentru transferuri rapide catre si de pe o unitate externa.

In plus, USB-C devine rapid interfata implicita de alegere pentru coenctarea perifericelor de inalta performanta, inclusiv pentru monitoare de gaming.

Nu in ultimul rand, USB- C ajuta la o mai buna organizare, prin consolidarea datelor si videoclipurilor pe o singura conexiune. Display Port-ul siportul HDMI 2.0 raman interfete de afisare utilizate pe scara larga si care ofera performante bune.

Alege un ecran pentru laptop gaming

Dimensiunea displayului este un alt element critic pe care nu ar trebui sa-l alegi la intamplare. In general, laptopurile de jocuri cu ecrane pana in 15.6 inch pot ramane oarecum portabile. Retine insa, ca un laptop mai subtire si mai usor ofera inevitabil performante mai scazute. Cu cat este mai mic si mai subtire, cu atat este mai constrans de limitele termice.

Acest lucru se adevereste mai ales acum, cand Nvidia ofera producatorilor de laptopuri mana libera cu variantele GPU Max-Q mobile. Vitezele de clockspeed actuale si performantele pot inregistra diferente considerabile de la un model de laptop la altul, chiar si atunci cand cipul grafic este in mod evident acelasi.

Laptop Gaming Dell Inspiron G5 5590 (Procesor Intel® Core™ i7-9750H (12M Cache, up to 4.50 GHz), Coffee Lake, 15.6″ FHD, 16GB, 1TB HDD @5400RPM + 256GB SSD, nVidia GeForce RTX 2060 @6GB, Win10 Home, Negru) = 7400 lei

Laptop Gaming HP Pavilion 15-bc410nq (Procesor Intel® Core™ i5-8300H (8M Cache, up to 4.00 GHz), Coffee Lake, 15.6″ FHD, 8GB, 1TB HDD @5400RPM, nVidia GeForce GTX 1050Ti @4GB, Negru) = 3000 lei

Laptopurile de jocuri cu ecrane de 17 inch au in mod automat componente termice mai bune si implicit performante mai mari. Sigur, dezavantajul acestor variante ramane portabilitatea, pentru ca laptopurile de 17 inch sunt mai dificil de transportat si mai putin mobile.

Bateria

In ceea ce priveste durata de viata a bateriei, vestea pe care o astepti este ca laptopurile de gaming ofera acumulatoare cu autonomie buna. Daca te intereseaza foarte tare capitolul portabilitatii pe un laptop de gaming, este o idee buna sa cauti optiuni suplimentare pentru capacitatea bateriei.

Ce preturi au laptopuri de gaming?

Am vorbit despre ce performante ar trebui sa indeplineasca un laptop gaming bun, dar in final ajungem la partea de buget. Din fericire, laptopurile de gaming sunt disponibile intr-o gama foarte larga de preturi. Sigur, cele mai performante, cu placi video foarte puternice si procesoare extrem de rapide, sunt disponibile pentru preturi destul de piperate.

Laptop Gaming Dell Alienware 17 R5 (Procesor Intel® Core™ i7-8750H (12M Cache, up to 4.80 GHz), Coffee Lake, 17.3″ FHD, 8GB, 1TB HDD @7200RPM + 128GB SSD, nVidia GeForce GTX 1060 @6GB, Win10 Pro) = 11500 lei

Laptop Gaming MSI GS75 Stealth 8SF (Procesor Intel® Core™ i7-8750H (9M Cache, up to 4.10 GHz), Coffee Lake, 17.3″ FHD, 16GB, 512GB SSD, nVidia GeForce RTX 2070 @8GB, Win10 Home, Negru) = 12900 lei

Cu toate acestea, daca vrei ca pana la sfarsitul anului 2019 sa ajungi in posesia unui laptop bun, ai posibilitatea sa cumperi mai ieftin de Black Friday sau de Craciun, de la evoMAG. Vor fi preturi avantajoase pentru laptopuri cu cipuri Nvidia 1650 si 1660. Echipamentele foarte puternice vor ramane la preturi mari, dar vor fiputin ajustate.

Pentru a verifica ofertele de reduceri Black Friday, vizitati evoMAG, magazin online de laptopuri, calculatoare, echipamente IT si electrocasnice. Tine cont de sfaturile de mai sus, cauta o configuratie echilibrata si ai toate sansele sa-ti petreci sfarsitul de an in compania celor mai tari jocuri, acasa la tine, cu laptopul tau, traind noi experiente cu adrenalina puternica.

