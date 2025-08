Doliu în lumea muzicii! Jeannie Seely, supranumită „Miss Country Soul” datorită stilului său vocal inconfundabil și cunoscută pentru hituri precum „Don’t Touch Me” și „Can I Sleep In Your Arms?”, a murit la vârsta de 85 de ani.

Informația privind decesul artistei a fost confirmată de publicistul său, Don Murry Grubbs, care a declarat că artista a murit vineri, în urma unei infecții intestinale, notează ABC News.

Născută în anul 1940, în Titusville, Pennsylvania, Jeannue Seely și-a început parcursul muzical încă din copilărie, evoluând la posturi locale de radio și televiziune.

Înainte de a se stabili la Nashville, aceasta a activat în industria muzicală din Los Angeles. Ulterior, a semnat un contract cu Monument Records, iar cariera sa a cunoscut o ascensiune rapidă, devenind în scurt timp un nume cunoscut în muzica country.

Cel mai mare succes al carierei sale a fost balada „Don’t Touch Me”, compusă de Hank Cochran, care i-a adus în anul 1966 premiul Grammy pentru cea mai bună interpretare country feminină.

Jeannie Seely a înregistrat mai multe hituri în topurile Billboard, printre care „I’ll Love You More (Than You Need)” și „Can I Sleep In Your Arms?”.

Recunoscută ca o prezență nonconformistă într-o industrie cu reguli stricte, ea a fost prima femeie care a purtat o fustă mini pe scena Grand Ole Opry, unde a urcat de aproape 5.400 de ori. De asemenea, a fost membră a prestigiosului program Grand Ole Opry începând din 1967.

Și lumea televiziunii este în doliu, după ce Seán Rocks, realizator și prezentator apreciat, cunoscut drept vocea emisiunii Arena de la RTÉ Radio 1, a murit la vârsta de 63 de ani. Dispariția sa neașteptată a provocat un val de tristețe printre ascultătorii loiali, în rândul comunității artistice, al prietenilor și colegilor săi.

Rocks și-a început activitatea în cadrul RTÉ în anul 2000, prezentând programe la RTÉ Lyric FM. Ulterior, s-a remarcat ca producător și prezentator de documentare și emisiuni culturale la RTÉ Radio 1, printre care și apreciata Soul of Ireland, distinsă cu un premiu la Festivalul Radio din New York.

Seán Rocks a fost, de asemenea, o prezență constantă la evenimente culturale majore, pe care le-a găzduit sau moderat în mod regulat, inclusiv în prestigioasa Sală Națională de Concerte, dar și în alte locații de renume din întreaga țară.

De-a lungul carierei sale, a realizat emisiuni cu numeroase personalități marcante ale scenei artistice, având ca invitați scriitori de renume precum Salman Rushdie, Edna O’Brien, Roddy Doyle și John Banville, precum și actori celebri, printre care Rupert Everett, Martin Sheen și Brendan Gleeson, potrivit site-ului RTÉ. Mai multe puteți citi aici.