Doliu în mass-media. Realizatorul și prezentatorul Seán Rocks, vocea emisiunii Arena de la RTÉ Radio 1, a murit la vârsta de 63 de ani. Moartea sa subită a fost un adevărat șoc pentru ascultătorii săi fideli, pentru membrii comunității artistice, prietenii și colegii săi.

Seán Rock a început să prezinte programe la RTÉ Lyric FM în anul 2000, înainte de a trece la producerea și prezentarea unor documentare și programe artistice la RTÉ Radio 1, inclusiv celebra emsiune „Soul of Ireland”, premiată la Festivalul Radio din New York.

De asemenea, a găzduit în mod regulat evenimente literare și artistice naționale importante și a moderat o multitudine de evenimente la Sala Națională de Concerte și în alte locații importante din țară.

A realizat emisiuni cu personalități ale comunității artistice, iar printre invitații săi s-au numărat scriitorii Salman Rushdie, Edna O’Brien, Roddy Doyle și John Banville și actorii Rupert Everett, Martin Sheen și Brendan Gleeson, informează site-ul RTÉ.

De asemenea, a realizat interviuri în studio cu compozitorul Steve Reich, autorii Anne Enright și Richard Ford, cineaștii David Putnam și Lenny Abrahamson, dramaturgul Tom Murphy și cântăreții Barry Manilow și Damien Dempsey.

Rocks a fost o voce familiară la evenimentele importante de stat, cum ar fi Banchetul de Stat de la Castelul Dublin organizat cu ocazia vizitei Reginei Elisabeta a II-a în Irlanda.

Rocks a avut o pasiune de-o viață pentru artă. În 2014 el declara pentru Irish Examiner că „artele sunt importante pentru că aduc o bogăție culturii noastre, contribuind la îmbunătățirea societății noastre”.

Născut pe 6 august 1961, Seán Rocks a crescut în orașul Monaghan împreună cu cei doi frați și cele două surori. După ce a terminat școala, s-a specializat în arte și a predat în școli timp de șapte ani, înainte de a se îndrepta spre actorie.

Într-o declarație pentru ”Irish Examiner”, în 2014, Rocks spunea că nu „și-a propus să devină actor”, dar că, atunci când era la facultate, s-a implicat în teatrul de amatori, susținând concerte și piese de teatru.

Constatând că vocea îi obosea repede, unul dintre frații săi, student la Colegiul de Muzică, a sugerat că departamentul de teatru l-ar putea ajuta cu antrenamentul vocal. Aici a început să citească piese de teatru și a devenit „din ce în ce mai interesat de actorie”, înainte de a decide să ia o pauză de la cariera didactică, pentru a se lansa într-o carieră pe scenă.

Apoi a fost distribuit în spectacolul lui Pat McCabe, „Frank Pig Says Hello”, o experiență pe care a numit-o „marea mea șansă ca actor, care mi-a deschis multe uși”.

A avut apoi o carieră de succes ca actor profesionist, timp de mulți ani, și a urcat pe scena teatrelelor The Abbey, Peacock și Gate, precum și în mai multe proiecte TV și cinematografice, inclusiv The Bill, Glenroe, Fair City, Dear Sarah și Go Now.

Directorul general al RTÉ, Kevin Bakhurst, a declarat că nu doar radioul este afectat de dispariția sa, „ci și Irlanda a pierdut unul dintre cei mai pasionați susținători ai artelor și una dintre cele mai informate și versatile voci”.

Directorul audio al RTÉ, Patricia Monaghan, a declarat că ”pasiunea lui Rocks pentru radio și arte era contagioasă”. Ea a descris moartea lui Rocks ca fiind „devastatoare”, colegii săi fiind „șocați”.