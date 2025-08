Doliu uriaș în lumea filmului. Unul dintre cei mai cunoscuți actori din Australia, David Argue a interpretat rolul criminalului Whitey în filmul ”BMX Bandits”, alături de Nicole Kidman, scrie Daily Mail.

După studiile la NIDA, David Argue și-a făcut debutul pe ecran în 1977 în rolul lui Sunny Martin în telenovela australiană ”Anii neliniștiți”.

De asemenea, a avut un rol definitoriu pentru cariera sa într-un film clasic despre Primul Război Mondial, ”Gallipoli,” interpretându-l pe Snowy, alături de actorii Mel Gibson și Mark Lee.

David Argue a fost distribuit apoi în roluri pe marele ecran, inclusiv în „The Coca Cola Kid” din 1985 și în parodia „Hercules Returns” din 1993.

Printre alte roluri se numără și cele din filmele „Cop Shop”, „The Sullivans”, „Special Squad”, „Winners”, „Cluedo”, „Stark”, „Newlyweds”, „Halfway Across the Galaxy and Turn Left”, „Correlli” și „Water Rats”.

Anul trecut, Argue a anunțat printr-o campanie GoFundMe că, din cauza problemelor de sănătate îi este tot mai greu să meargă. A solicitat asistență pentru a cumpăra un scuter de mobilitate. Actorul spunea că „a devenit un dușman pentru el însuși și o povară pentru prietenii săi!”.

Compania actorilor australieni, VABT, i-a adus un omagiu lui Argue:

„David a fost un actor remarcabil de talentat și foarte iubit”, se arată în declarația lor. Avea darul rar de a face orice personaj pe care îl interpreta absolut unic și credibil.”

După ce sănătatea lui David s-a deteriorat, VABT a reușit să-i ofere asistența și sprijinul emoțional de care avea mare nevoie.

„Am pierdut un talent formidabil și un prieten drag. Odihnească-se în pace”, a scris compania.

Mai mulți prieteni și fani au folosit rețelele de socializare pentru a-i aduce un omagiu și a-și împărtăși amintirile frumoase cu el.