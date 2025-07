Alon Aboutboul, figură importantă a cinematografiei israeliene și internaționale, a fost găsit fără viață pe o plajă frecventată din Tel Aviv. Artistul, cunoscut pentru roluri în filme hollywoodiene, a căzut brusc în timp ce se afla pe plaja HaBonim. Echipajele de salvare au intervenit rapid, însă manevrele de resuscitare nu au avut succes. Informația a fost confirmată de publicații din Israel, iar moartea sa a stârnit un val de omagii și reacții publice.

Alon Aboutboul se afla marți dimineață pe plaja HaBonim din Tel Aviv, când s-a prăbușit subit. Martorii au alertat salvamarii, care i-au aplicat imediat resuscitare cardiopulmonară.

Intervenția lor, deși promptă, nu a avut efect, iar echipajul medical sosit de urgență a declarat decesul la fața locului. Potrivit Jerusalem Post, evenimentul a fost complet neașteptat. Anunțul dispariției a fost preluat și de alte publicații importante din Israel.

Ministrul israelian al culturii și sportului, Miki Zohar, a transmis un mesaj de condoleanțe după aflarea veștii. Oficialul a subliniat importanța contribuției actorului la cultura națională, apreciind versatilitatea și emoția transmise prin fiecare rol.

Acesta a mai menționat că prezența sa artistică va rămâne una definitorie în peisajul cultural israelian. Reacția sa a fost distribuită pe rețele sociale și în presă.

RIP Alon Aboutboul, the Israeli actor known for his role as Avi in Snowfall and appearances in The Dark Knight Rises and Munich. He has died at age 60 after a drowning accident in Israel. pic.twitter.com/wMSWxmEOOP

— Blanco Tarantino TV, LLC (@BlancoTarantino) July 29, 2025