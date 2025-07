Seismul s-a produs în Extremul Orient al Rusiei, la o adâncime de 19,3 kilometri, cu epicentrul situat la aproximativ 126 km est-sud-est de orașul Petropavlovsk-Kamchatsky, o localitate cu 165.000 de locuitori.

Magnitudinea a fost inițial estimată la 8,0, dar a fost revizuită ulterior la 8,7 de către Serviciul Geologic al Statelor Unite.

Valuri tsunami de până la 4 metri s-au înregistrat în zonele de coastă din Kamchatka, potrivit autorităților locale. O grădiniță a fost avariată, mai multe clădiri au fost afectate, iar unele persoane au suferit răni ușoare, fie din cauza panicii, fie în timpul evacuării.

Guvernatorul Kamchatka, Vladimir Solodov, a descris cutremurul drept cel mai grav din ultimele decenii, menționând că măsurile de urgență sunt în desfășurare.

Visuals after the massive earthquake magnitude of 8.7 have hit the eastern Region of Russia

Which triggers warnings of tsunami 🌊

to Russia, Japan and the US

This looks like the most powerful earthquake in recent times, scary 😱#earthquake #Tsunami pic.twitter.com/WYSMEQIwv9

