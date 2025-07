Acesta folosea un tractor pentru a transporta materialele, iar autoritățile l-au obligat să strângă gunoiul și să îl ducă într-un spațiu special amenajat.

Depozitarea ilegală a gunoaielor în apropierea apelor curgătoare reprezintă o problemă gravă și frecventă în zonă. Localnicii recunosc că aruncă la întâmplare tot ce nu le mai este de folos – de la saltele și canapele vechi, până la televizoare stricate, fier, beton sau tablă. Cu toate că știu de riscul amenzilor, mulți dintre ei nu își permit nici transportul către gropile de gunoi, nici plata sancțiunilor.

Malurile pârâului din Gioseni au devenit, în timp, o adevărată groapă de gunoi. Oamenii se plâng de mirosurile insuportabile din timpul verii și de pericolele la care sunt expuși copiii care ies la joacă. Resturile din construcții, bucățile de fier și obiectele voluminoase transformă câmpul într-un spațiu nesigur.

Unii locuitori admit că obiceiul de a arunca gunoiul pe câmp vine din familie, fiind practicat și de părinții lor. Alții susțin că lipsa de mijloace de transport și veniturile mici îi determină să ignore legea.

„Dintotdeauna aşa am procedat. Nu am maşină şi nu am unde să duc gunoiul. Aşa au făcut şi părinţii mei. Ştiu că nu este bine, dar nu am altă soluţie pentru că nu îmi permit să plătesc maşină”, a spus un localnic.