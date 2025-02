A murit Julian Holloway

Omagiiile au început să curgă pentru starul de televiziune și film, tatăl fostei supermodele și autoare Sophie Dahl.

Actorul britanic Julian Holloway, cunoscut mai ales pentru aparițiile sale în opt filme din seria Carry On, a murit la vârsta de 80 de ani.

Agenția teatrală Sharkey and Co a anunțat că acesta a murit duminică la Spitalul Royal Bournemouth din Dorset, după „o boală scurtă”.

În anii ’60 și ’70, el a jucat diverse personaje în opt filme din seria cult Carry On, inclusiv Carry On Doctor, Carry On Up The Khyber și Carry On Camping.

În anii ’70, a avut și roluri în seriale precum Whatever Happened To The Likely Lads?, The New Avengers și The Professionals și a continuat să joace și în anii ’80 și ’90, apărând în emisiuni precum Doctor Who și Rumpole of the Bailey.

Printre rolurile sale de film se numără The Rum Diary, alături de Johnny Depp, și A Christmas Carol, cu Jim Carrey.

Actorii care l-au cunoscut i-au adus omagii

Actrița Sarah Douglas, care a jucat rolul Ursăi în Superman, și-a exprimat tristețea într-o postare pe Facebook, descriindu-l pe prietenul său de lungă durată drept „cel mai amuzant om”. De asemenea, autorul Morris Bright l-a numit „un actor desăvârșit” și a împărtășit imagini pe X.

Acesta a spus că Holloway „știa să joace comedie la fel de bine cum juca roluri serioase”. În ultimii săi ani, Holloway a locuit în California și a lucrat la dublaje, în principal pentru desene animate.

În ce producții a mai jucat Julian Holloway

A apărut în James Bond Jr, Where’s Wally?, Star Wars: The Clone Wars și Captain Zed And The Zee Zone.

Printre cele mai recente apariții în animație se numără sitcom-ul Regular Show, unde a împrumutat vocea personajului Death.

De asemenea, a avut un rol important în filmul de tribunal din anii 1960 Hostile Witness și a jucat în filmul criminalistic al lui Burt Reynolds, Rough Cut, precum și în The Great Rock ‘n’ Roll Swindle, alături de Sex Pistols.

Holloway s-a născut în Oxfordshire în 1944. Tatăl său a fost comediantul și starul de film Stanley Holloway, cunoscut pentru filmele My Fair Lady și The Lavender Hill Mob.

Mama sa a fost Violet Lane, o „fată de cor” care a avut o carieră scurtă în actorie.