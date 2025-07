Doliu imens în lumea filmului! A murit actorul James Carter Cathcart

Doliu imens în lumea filmului! Actorul James Carter Cathcart, care a dat voce mai multor personaje din „Pokémon”, a încetat din viață marți după o luptă de ani de zile cu cancerul la gât, potrivit unui membru al familiei. Avea 71 de ani.

Acesta a murit în azil în Forest Hills, New York, a relatat TMZ joi, 10 iulie.

În „Pokémon”, James Carter Cathcart a dat viață mai multor personaje cu vocea sa: Profesorul Oak, Meowth, Gary Oak și James din echipa Rocket.

Cathcart a fost diagnosticat cu cancer la gât în 2023 – nu a răspuns bine la tratamentele inițiale și a avut nevoie de chimioterapie mai agresivă. S-a retras din actoria vocală după ce și-a terminat munca la dublajul în limba engleză al „Pokémon: Ultimate Journeys”.

El și-a reluat rolurile în mai mult de 15 filme „Pokemon”, inclusiv în clasicul film din 1998 „Pokemon: The First Movie”. În total, a apărut în mai mult de 700 de episoade din „Pokemon”.

Actrița Erica Schroeder își amintește de James ca fiind „unul dintre cele mai vesele, exuberante, bune la suflet și talentate suflete … unic, un geniu blând, frumos și jucăuș … maestru al stiloului, pianului și microfonului”.

Un actor de voce extrem de bun, Cathcart a dat voce, de asemenea, lui Vector Crocodile în seria anime „Sonic X” și în jocul video „Shadow the Hedgehog”, lui Weevil Underwood și Lumis în „Yu Gi Oh! Duel Masters” și a contribuit la „One Piece”, «Aria», „Kirby: Right Back at Ya”, „The Slayers”, „Teenage Mutant Ninja Turtles”, „Mission Odyssey” și multe altele.

De asemenea, a lucrat ca voiceover în reclame pentru mărci precum batoanele de ciocolată Kit Kat, Good Humor, Coors Light și multe altele.

A murit actrița Shefali Jariwala

Aceasta nu este însă singura pierdere suferită recent de lumea filmului. Shefali Jariwala, actriță și fotomodel cunoscută în lumea showbizului, a fost găsită fără viață în urmă cu câteva zile, în împrejurări considerate suspecte. Autoritățile au anunțat demararea unei anchete oficiale pentru a stabili cu exactitate cauza decesului.

Doliu în lumea cinematografiei, după ce actrița Shefali Jariwala a fost declarată decedată la un spital din Mumbai. Potrivit publicației People, cauza exactă a morții urmează să fie stabilită în urma autopsiei.

Poliția din Mumbai a confirmat decesul artistei, survenit pe data de 27 iunie, pentru mai multe publicații locale, printre care The Hindustan Times, NDTV și Asian News International.