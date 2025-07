Doliu în lumea actoriei! A plecat dintre noi un colos al filmului: Bob Elmore

O veste tristă a zguduit lumea cinematografiei: Bob Elmore, actor și cascador cunoscut pentru rolurile sale memorabile din francize celebre precum Pirates of the Caribbean (Pirații din Caraibe) și The Texas Chainsaw Massacre, s-a stins din viață la vârsta de 65 de ani.

Confirmarea decesului său e a venit din partea actriței Caroline Williams, colega sa din Chainsaw Massacre 2, care a transmis cu durere pe rețelele sociale: „Dragul meu Bob Elmore a plecat dintre noi…”.

Bob Elmore rămâne în memoria fanilor filmelor horror pentru interpretarea sa emblematică a personajului Leatherface în Texas Chainsaw Massacre 2.

De asemenea, și-a pus amprenta și în superproducțiile Disney, jucând rolul Călăului în Pirates of the Caribbean: At World’s End și fiind implicat și în primul film din serie, The Curse of the Black Pearl.

Cauza decesului este necunoscută

Deși nu s-a făcut publică o cauză oficială a decesului, apropiații au dezvăluit că Bob era activ profesional și avea programate apariții la convenții și în 2026. Organizatorii Horror Realm au transmis un mesaj emoționant:

„Bob urma să revină la noi în 2026. Nu apucasem să anunţăm oficial, dar pierderea lui e imensă. Sincere condoleanţe familiei. Rămas bun, Bob.”

Pasionații de filme horror nu-l vor uita curând

Fanii, profund îndurerați, au inundat rețelele cu mesaje de adio, evocând amintiri frumoase și respectul pentru omul din spatele personajelor:

„Un uriaş blând cu barbă legendară.” „Sunt devastat. Am avut onoarea să-l cunosc acum câteva luni în UK. Un domn adevărat, un uriaş blând cu cea mai epică barbă albă.” „Plâng la birou… Bob era omul acela de care nu te puteai săt „E cutremurător.st om minunat, cu suflet mare. Odihnească-se în pace.” „A fost o încântare și o onoare să-l cunosc pe domnul Elmore! Un om atât de minunat. Până ne vom revedea, prietene… legenda va fi dorită mult!” „Ne va fi dor de el! Un om grozav și foarte sincer.”

Bob Elmore a fost și va rămâne un simbol al dedicării și pasiunii în lumea filmului, iar amintirea lui va trăi în inimile tuturor celor care i-au urmărit cariera și i-au admirat talentul.