Doliu în lumea filmului! Beans Morocco a interpretat aproape 100 de roluri și a jucat în unele dintre cele mai cunoscute filme ale anilor ’80 și ’90. Pe lângă cariera de actor, a fost pilot în Marina SUA, actor de teatru local și s-a îmbrăcat în Moș Crăciun pentru copiii din orașul său.

Morocco a murit în casa sa din Bakersfield, California, a declarat prietenul său Ryan Wise pentru The Hollywood Reporter. În ultimul său film, ”Killing Cookie” (2024), a jucat în rolul unui fost deținut, după decenii petrecute în Programul Federal de Protecție a Martorilor.

„Îi plăcea să joace și îi făcea pe toți să se simtă bine”, a spus Wise.

Și-a luat numele de scenă Beans Morocco la finele anilor 80

Apoi a început să joace și în alte filme notabile, precum ”Any Which Way You Can” (1980) regizat de Clint Eastwood, ”Once Bitten” (1985) al lui Howard Storm și ”The American President” (1995) în regia lui Rob Reiner, scrie Hollywod Reporter.

După ce a jucat rolul unuia dintre locuitorii orașului Rock Ridge în ”Blazing Saddles” (1974), regizat de Mel Brooks, a interpretat rolul lui Stanley Dewoski în filmul polițist ”Used Cars” (1980), în regia lui Robert Zemeckis.

Beans Morocco și-a făcut debutul pe ecran în ”Billy Jack” din 1971

Daniel Ernest Barrows s-a născut în Cincinnati, pe 8 iunie 1934. După absolvirea liceului Walnut Hills, a urmat cursurile Bates College din Lewiston, Maine, apoi a servit în Marina SUA, unde a devenit pilot. Ulterior, a pilotat avioane private mai mulți ani pentru a câștiga bani.

A jucat în primul sezon din 1973 al serialului ”The Bob Newhart Show”

În San Francisco, a studiat actoria cu Del Close, care l-a adus în The Committee, unde a jucat alături de actori precum Howard Hesseman, Carl Gottlieb, Peter Bonerz și Alan Myerson.

În 1973, a fost distribuit în filmul de comedie ”Steelyard Blues”, avându-i ca parteneri pe Donald Sutherland, Jane Fonda și Peter Boyle.