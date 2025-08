Lumea cinematografiei sud-coreene este în doliu după moartea neașteptată a actorului Song Young-Kyu, cunoscut publicului larg pentru rolul său din filmul de succes Extreme Job (2019).

Artistul în vârstă de 53 de ani a fost descoperit fără suflare într-un autoturism parcat într-un complex rezidențial din orașul Yongin, situat la sud de capitala Seul, în dimineața zilei de luni.

Descoperirea a fost făcută de o cunoștință apropiată, iar autoritățile au confirmat că investighează circumstanțele decesului. Informațiile preliminare nu indică urme de agresiune, însă contextul recent al vieții actorului ridică multe întrebări.

În urmă cu doar câteva luni, Song Young-Kyu a fost implicat într-un incident de conducere sub influența alcoolului, cu o alcoolemie suficient de ridicată pentru a-i fi suspendat permisul.

Cazul ajunsese deja pe masa procurorilor și era în curs de analiză pentru trimitere în judecată. Ulterior, impactul scandalului s-a resimțit imediat asupra carierei sale: actorul a fost exclus din două producții în curs de filmare — serialele The Defects și The Winning Try — dar și din spectacolul de teatru Shakespeare in Love.

Song Young-Kyu și-a început parcursul artistic în 1994, construind în timp un portofoliu impresionant de peste patruzeci de seriale TV și numeroase filme. A reușit să treacă cu succes de la producțiile clasice la cele moderne, remarcându-se și în titluri internaționale precum Hwarang, Narco-Saints (Netflix) și Big Bet (Disney+).

În spatele reflectoarelor, Song Young-Kyu era soț și tată a două fiice. Moartea sa lasă un gol nu doar în industrie, ci și în viața familiei și a publicului care l-a urmărit de-a lungul anilor.

Rahaman Ali, fratele mai mic al celebrului pugilist Muhammad Ali, s-a stins din viață la vârsta de 82 de ani pe 1 august. Vestea a fost făcută publică de Muhammad Ali Center, care a transmis un mesaj emoționant în memoria celui care a fost, dincolo de legăturile de sânge, unul dintre cei mai apropiați și devotați susținători ai campionului mondial.

Puțini știu că Rahaman Ali a avut, la rândul său, o carieră sportivă. Între 1964 și 1972, a urcat în ring ca boxer profesionist, obținând 14 victorii din cele 18 meciuri disputate. Deși nu a atins notorietatea fratelui său, Rahaman și-a croit propriul drum în lumea sportului, demonstrând determinare și disciplină.

După retragerea sa din box, Rahaman nu s-a îndepărtat de lumina reflectoarelor, ci a ales să o reflecte asupra lui Muhammad. A devenit o prezență constantă în turnee, meciuri și apariții publice, însoțindu-l pe fratele său ca un aliat de încredere. Devotamentul său profund a fost descris de conducerea Muhammad Ali Center drept exemplul perfect al frazei „paznicul fratelui meu”.

Pe lângă rolul său de frate și însoțitor, Rahaman a fost și cronicarul uneia dintre cele mai impresionante cariere din istoria sportului. În 2019 a publicat volumul My Brother, Muhammad Ali – The Definitive Biography, o relatare intimă și detaliată a vieții marelui campion. Cu câțiva ani mai devreme, în 2014, lansase împreună cu jurnalistul H. Ron Brashear cartea That’s Muhammad Ali’s Brother! My Life on the Undercard, o mărturie despre propriul său parcurs, adesea trăit în umbra unui titan.

Deocamdată, cauza morții nu a fost dezvăluită. Dispariția lui Rahaman Ali vine la opt ani după moartea fratelui său, în 2016, și închide simbolic un capitol al unei fraternități care a sfidat timpul și faima.