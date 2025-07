Tragedie în lumea filmului. Actorul ceh František Klišík a fost găsit mort. La o zi după ce documentarul ”Raději zešílet v divočině” (Mai bine înnebunește în sălbăticie) a câștigat Marele Premiu la Festivalul Internațional de Film de la Karlovy Vary, unul dintre protagonișții principali ai acestuia, František Klišík, a fost găsit mort lângă Praga, relatează presa în limba engleză din Cehia.

Actorul avea 62 de ani și era apreciat pentru performanța sa actoricească.

František Kliší s-a înecat într-un iaz

Potrivit Metro.cz, František Kliší s-a înecat într-un iaz din satul Ohrobec în primele ore ale zilei de duminică. În jurul orei 8:30, un locuitor a observat un bărbat care plutea în apă. Serviciile de urgență și un medic legist au fost chemate la fața locului.

„Nu au existat semne ale unei crime”, a declarat purtătoarea de cuvânt a poliției, adăugând că autopsia va stabili cauza exactă a morții.

Se pare că Klišík se afla în Ohrobec pentru a-și vizita un prieten și a sărbători succesul filmului. Martorii au declarat că era într-o dispoziție bună, deși nu știa unde urma să-și petreacă noaptea.

Documentarul premiat la Festivalul de la Karlovy Vary s-a bucurat de un mare succes

Documentarul, regizat de Miro Remo, urmărește viața lui František și a fratelui său geamăn Ondřej, care au petrecut decenii trăind în afara rețelei sociale, în Stögrova Huť, o așezare izolată din regiunea Šumava.

Filmul este bazat pe o carte scrisă de Aleš Palán, care a confirmat moartea lui Klišík într-o postare pe Facebook.

Comparativ cu filmul, cartea oferă un conținut mai factual.

”Trebuia să explicăm unele lucruri – de exemplu, cum și-a pierdut Franta mâna – dar am decis să includem doar informații minime”, a declarat regizorul într-un interviu.

Cartea lui Palán a însoțit documentarul relata povestea unor oameni care au ales să trăiască în afara societății tradiționale.

A crescut animale, a lucrat ca zidar și a găzduit mici expoziții și concerte

În anii 1980, Klišík a locuit pentru scurt timp la Praga, unde a întâlnit personalități din mediul underground ceh, inclusiv pe filosoful Jan Patočka, scriitorul Egon Bondy și trupa The Plastic People of the Universe.

Ulterior, s-a implicat în ”Mișcarea pentru Libertăți Civile” (HOS) și a contribuit la înființarea Forumului Civic, după ”Revoluția de Catifea” din 1989.

A lăsat politica în urmă și s-a întors la țară, unde a locuit într-o casă dărăpănată, alături de fratele său, a crescut animale, a lucrat ca zidar și a găzduit, ocazional, expoziții și concerte.