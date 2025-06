Rick Hurst a interpretat rolul adjunctului Cletus Hogg, timp de cinci sezoane, în serialul CBS, după care a devenit protagonistul serialului „Fawlty Towers”.

Moartea lui Hurst a fost anunțată de muzeul Cooter’s Place din Pigeon Forge, Tennessee. Actorul tocmai își anulase o expoziție programată acolo, în perioada 3-7 iulie, informează hollywoodreporter.com.

Rick Hurst a fost mai mult decât un personaj

„Pentru fani, a fost mai mult decât un personaj – a fost o familie”, se arată într-o postare de pe site-ul serialului ”Dukes of Hazzard” de pe Instagram. „Zâmbetul său blând, sincronizarea comică impecabilă și spiritul bun au făcut ca fiecare scenă să fie mai strălucitoare”, se spune în text.

„În afara micului ecran, Rick era cunoscut pentru generozitatea, smerenia și dragostea de a se conecta cu fanii la evenimente din întreaga țară. Fie că era vorba de o reuniune specială sau de o întâlnire la Cooter’s, nu a încetat niciodată să-și împărtășească bucuria cu oamenii care îl adorau. Drum lin în Lumină”, subliniază postarea.

Hurst a jucat rolul unui prizonier, alături de Tom Poston și Hal Williams, în sitcom-ul ABC „On the Rocks”, un serial care s-a bucurat de un mare succes în anii 70.

Roluri în serialele ”Kojak”, ”Little House on the Prairie”, ”M*A*S*H”

De asemenea, a fost invitat special în numeroase seriale TV, precum ”Kojak”, ”Happy Days”, ”Little House on the Prairie”, M*A*S*H”, ”Highway to Heaven”, ”Evening Shade” și ”The Wonder Years”.

Născut în Houston în ziua de Anul Nou 1946, Richard Douglas Hurst și-a obținut licența la Universitatea Tulane în 1968 și masteratul în arte plastice la Universitatea Temple în 1970. A primit lecții de actorie de la Cecil Pickett, profesor de teatru la Universitatea din Houston.

Debutul pe ecran l-a făcut într-un episod din ”The Doris Day Show”

Și-a făcut debutul pe ecran într-un episod din 1971 din ”The Doris Day Show,” apoi a apărut în anul următor în ”Sanford and Son” și ”The Partridge Family” și în filmul ”The Unholy Rollers”.

Printre rolurile interpretate pe marele ecran se numără cele din ”W.W. and the Dixie Dancekings” (1975), ”Tunnel Vision” (1976), „The Cat From Outer Space” (1978), „Earth Girls Are Easy” (1988), ”The Karate Kid Part III” (1989), ”In the Line of Fire” (1993) și ”Steel Magnolies” (1989).