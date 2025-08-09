S-a stins cel mai cunoscut actor. Ca actor de teatru, Joseph Ziegler, a câștigat premiile Dora Mavor Moore pentru cel mai bun actor principal, în 2008, pentru rolul din ”The Time of Your Life” și în 2011 pentru rolul interpretat in piesa ”Moartea unui comis voiajor” de Arthur Miller, potrivit Suggest.com.

Pe scena teatrelor din America a interpretat roluri clasice, inclusiv celebrul Scrooge din „Colind de Crăciun”, Willie Loman în „Moartea unui comis voiajor”, Hamlet și James Tyrone în „Lungul drum al zilei către noapte”. Critica de specialitate îl considera un actor desăvârșit, versatil, putând interpreta orice rol dramatic.

În multe dintre reprezentații a jucat alături de soția sa, actrița Nancy Palk.

De-a lungul carierei sale, a interpretat roluri memorabile în film și televiziune: Dr. Jim Barker în ”Side Effects” și Len Hubbard în ”Black Harbour.” De asemenea, a apărut în clasice de gen, cum ar fi serialul cu vampiri ”Forever Knight”, adaptarea TV a filmului ”Războiul lumilor” din anii 1980.

Între timp, Festivalul de la Stratford a postat pe Facebook un mesaj în care deplânge moartea lui Joe Ziegler, care a fost o parte a festivalului timp de 10 sezoane.

„Avea o inimă enormă, pe care o împărtășea de bunăvoie cu cei din jur, la fel de bine cum împărtășea o poveste minunată”, se spune in textul festivalului. „Prețuim timpul pe care l-a petrecut cu noi.”

Festivalul a evidențiat parcursul său în trei etape, începând în 1983 cu rolul Berowne în „Love’s Labour’s Lost”. De asemenea, a interpretat roluri notabile ale dramaturgiei, printre care Edgar în „Regele Lear”, Lysander în „Visul unei nopți de vară” și Claudio în „Măsură pentru măsură”.

Ziegler s-a întors la Stratford pentru un al doilea act, regizând Hamlet în 2000 și ulterior interpretându-l pe Hardy în ”Intrușii”, în 2009.

A revenit pentru al treilea și ultimul său act din 2015 până în 2018, interpretând și alte roluri memorabile. Printre ele s-au numărat Mr. Frank în ”Jurnalul Annei Frank”, Joe Keller în ”Toți fiii mei”, Duncan în ”Macbeth”, Judecătorul Taylor în ”Să ucizi o pasăre cântătoare”, Casca în ”Iulius Caesar” și Contele de Caversham în piesa ”Un soț ideal”.