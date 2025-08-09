Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anunțat marți că se confruntă cu un deficit semnificativ de personal și, pentru a acoperi o parte dintre nevoi, a apelat la detașări din alte instituții publice, în conformitate cu legislația în vigoare.

Statistica arată că aproximativ 15% dintre angajații din rețeaua diplomatică și consulară, precum și peste 40% din personalul tehnico-administrativ sunt detașați.

În acest context, ministerul a scos la concurs peste 180 de posturi. Ministrul Oana Țoiu a lansat un apel public către cei interesați să aplice și să reprezinte România în afara granițelor.

„Ministerul Afacerilor Externe a comunicat în mod transparent situaţia complexă de personal inclusiv în ceea ce priveşte detaşările în Centrala ministerului sau în serviciul exterior. Ministerul Afacerilor Externe se confruntă cu un deficit de personal care se acutizează an de an”, se arată într-un comunicat oficial transmis sâmbătă de MAE.

Cauzele acestei situații sunt multiple, potrivit instituției:

ieșiri naturale din sistem prin pensionare,

demisii cauzate de nivelul salarial redus,

imposibilitatea organizării de concursuri timp de mai mulți ani,

extinderea rețelei consulare pentru a răspunde cererii tot mai mari din partea comunităților românești din străinătate, în special din Europa.

Pentru a asigura funcționarea de bază a serviciilor MAE, atât în Centrală cât și în afara țării, ministerul a organizat mai multe sesiuni de recrutare. În acele situații în care nu a fost posibilă acoperirea posturilor prin angajări directe, s-a apelat la detașarea personalului din alte instituții publice. Oficialii precizează că, în urma concursurilor organizate în 2024, situația s-a stabilizat parțial în Centrală, prin angajarea de noi cadre diplomatice și administrative.

În ceea ce privește structura de personal din afara țării, cifrele sunt următoarele:

personal diplomatic și consular: 598, dintre care 92 provin prin detașare din alte instituții publice (reprezentând în jur de 15%),

personal tehnico-administrativ: 386, dintre care 155 sunt detașați (aproximativ 40%).

MAE menționează că detașările se fac în baza cadrului legal actual, în principal din administrația centrală, universități sau alte entități publice (sub 5% fiind din administrația locală).

„Până la întregirea corpului profesional propriu, evaluarea oportunităţii menţinerii persoanelor detaşate este făcută de la caz la caz, în funcţie cerinţele poziţiei, de pregătirea persoanei şi nu de instituţia din care este detaşată. În serviciul exterior, nevoia cea mai acută de personal este pe segmentul tehnico-administrativ”, subliniază MAE.

Ministerul afirmă că va continua procesul de consolidare a resursei umane prin organizarea unor noi concursuri.

„În prezent se află în transparenţă decizională noile regulamente de admitere urmând ca, la jumătatea lunii august să fie lansate noile concursuri, pentru un număr de 185 posturi diplomatice şi 105 tehnico-administrative. Prin aceste concursuri de admitere, MAE doreşte atragerea de candidaţi tineri, cu o pregătire academică foarte bună, care să întregească, în viitorul foarte apropiat, corpul profesional permanent al MAE”, a transmis instituția.

De asemenea, în luna septembrie vor fi deschise concursuri interne pentru ocuparea posturilor vacante sau ce vor deveni vacante în cadrul serviciului exterior, atât în zona diplomatică, cât și în cea consulară.