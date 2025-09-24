La 72 de ani, Gheorghe Dincă, cunoscut drept „monstrul din Caracal”, își ispășește pedeapsa de 30 de ani de închisoare, primită definitiv. Totuși, sursele Fanatik.ro semnalează că acesta ar putea fi eliberat în curând din cauza problemelor de sănătate.

Gheorghe Dincă se confruntă cu afecțiuni grave, inclusiv probleme cardiace, neurologice și diabet. Starea sa de sănătate s-a deteriorat în ultimele luni, iar el a cerut întreruperea executării pedepsei din motive medicale, cerere care a ajuns în atenția instanței pentru analiză.

Judecătorii au cerut expertiza medicilor de la IML Craiova pentru a clarifica mai multe aspecte legate de starea de sănătate a lui Gheorghe Dincă.

Aceștia trebuie să stabilească:

dacă Dincă suferă de afecțiuni medicale;

dacă bolile constatate nu pot fi tratate în cadrul sistemului sanitar al ANP, împiedicând executarea pedepsei;

dacă tratamentul este incompatibil cu măsurile de pază permanentă în unitățile Ministerului Sănătății;

ce unitate medicală a Ministerului Sănătății ar fi potrivită pentru tratament, în cazul în care ANP nu poate asigura îngrijirea;

și, nu în ultimul rând, perioada recomandată pentru eventuală întrerupere a pedepsei.

Toate documentele medicale care atestă starea de sănătate a lui Gheorghe Dincă vor fi anexate dosarului cauzei.

Hotărârea privind o posibilă eliberare a lui Gheorghe Dincă va depinde de concluziile raportului medical. Dacă starea sa de sănătate impune tratament, instanța ar putea permite întreruperea temporară a detenției, urmând ca, după recuperare, să revină în închisoare pentru a-și continua executarea pedepsei.

La scurt timp înainte de pronunțarea sentinței definitive, în primăvara anului 2023, Gheorghe Dincă a trecut printr-o transformare aparent religioasă: după un conflict cu preotul închisorii, s-a alăturat penticostalilor. Ulterior, deși a părăsit comunitatea, el a continuat să își exprime intens credința, manifestând un fanatism religios persistent.

„Se vede transformarea după botez… Gheorghe Dincă este acum un născut din nou, acum este ca un bebeluș, trebuie ajutat, avut grijă, corectat la vorbire, la comportament… Trebuie să treacă prin ciclul acesta, din punct de vedere spiritual”, spunea, la momentul botezului, pastorul Viorel Lupu.

La un an după ce a trecut prin perioada de pocăință, Gheorghe Dincă rămâne profund legat de credința în Dumnezeu. Recent, și-a transpus convingerile pe corp, tatuându-și pe spate versete biblice și pe brațe mesaje cu tematică religioasă.

Gheorghe Dincă și-a înscris pe antebrațul stâng mesajul „Dumnezeu mă vrea viu”, în timp ce pe brațul drept a tatuat un text care evocă jertfa lui Iisus Hristos pentru mântuirea oamenilor.

Tatuajele au fost realizate de un deținut cu talent artistic, care a improvizat folosind materiale de ocazie: în loc de cerneală profesională, a folosit funingine obținută din arderea unui cauciuc.