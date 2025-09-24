Florin Manole a afirmat într-un interviu pentru Antena 3 că introducerea unui sistem progresiv de impozitare ar reprezenta o soluție echitabilă, fără efecte negative asupra persoanelor cu venituri reduse sau medii. Potrivit acestuia, schimbarea ar viza doar contribuabilii care obțin câștiguri foarte mari, inclusiv din pensii.

„Impozitarea progesivă nu ar afecta niciun moment nici pe cei cu venituri mici, nici pe cei cu veniturii medii, ar avea un impact doar pentru persoanele cu venituri foarte mari, inclusiv din pensii, așa cum ați menționat anterior”, a declarat ministrul.

El a amintit că Partidul Social Democrat a susținut această variantă încă de la începutul negocierilor pentru formarea actualei coaliții, însă nu a existat un acord politic. În opinia sa, partidele care resping propunerea ar trebui să vină cu alternative pentru a proteja veniturile cetățenilor.

„Da, impozitarea progresivă este soluția veniturilor, nu doar a acestor pensii speciale mari. Ea nu ar afecta pe cei cu venituri mici sau cu venituri medii din această țară, și dacă există cineva care vede o altă soluție, deși eu nu cred că există, să ne-o spună”, a completat Florin Manole.

Întrebat despre posibilitatea ca pensiile să fie majorate prin indexare în anul 2026, ministrul Muncii a evitat să facă promisiuni ferme. El a explicat că o decizie în acest sens ar putea fi luată doar după rectificarea bugetară, atunci când vor exista date clare privind resursele financiare disponibile.

„Nu vreau să anticipez pentru că nu știu care vor fi evaluările raportate la rectificarea bugetară. Trebuie să avem în vedere, ca Minister al Solidarității Sociale, ca cei cu venituri micii să treacă pe cât posibil mai ușor peste o perioadă grea”, a declarat oficialul.

Manole a subliniat că prioritatea ministerului este sprijinirea celor cu venituri mici, astfel încât aceștia să facă față mai ușor contextului economic dificil. În același timp, a reamintit că PSD a susținut un prag de impozitare a pensiilor mai ridicat decât cel aplicat în prezent.

„În același sens, am spus… și eu și toți ceilalți colegi ai mei din Partidul Social Democrat că pragul de impozitare a pensiilor trebuie să fie de peste 4.000 de lei, nu de peste 3.000 de lei. Asta ar fi făcut ca peste 790.000, aproape 800.000 de pensionari să nu plătească nicio contribuție în plus. Din păcate, n-am avut consens în legătură cu măsura asta, dar ea rămâne o măsură fezabilă dacă există interes general în coaliție pentru a proteja veniturile populației. Dar în același timp trebuie să ne uităm la subiecte de genul acesta, subiectele corecte, într-o perspectivă mai largă”, a explicat ministrul.

Reprezentantul Guvernului a mai precizat că discuțiile despre pensii trebuie privite într-un cadru mai amplu, legat de puterea de cumpărare a populației. El a atras atenția că veniturile reale sunt influențate direct de prețurile de pe piață, nu doar de nivelul pensiilor sau salariilor.

„Ceea ce afectează cetățenii este scăderea puterii de cumpărare. Iar scăderea puterii poate fi temperată atunci când avem, de exemplu, plafonarea prețurilor la alimentele de bază, care ar favoriza pe cei cu venituri mici și nu ar avea un impact bugetar direct, în sensul că statul nu ar pierde niște bani, n-ar da niște bani, sigur, poate ar încasa mai puțin TVA, dar în primul și în primul rând, cetățenii ar beneficia de această plafonare”, a afirmat Florin Manole.

Astfel, pe lângă impozitarea progresivă și o posibilă modificare a pragului de impozitare pentru pensii, Guvernul analizează și alte instrumente prin care să reducă presiunea economică asupra populației, mai ales asupra celor cu venituri mici.