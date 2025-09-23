Premierul Ilie Bolojan sugerase că ar putea demisiona dacă Curtea Constituțională a României (CCR) respinge legea privind reforma pensiilor magistraților. Ministrul Muncii, Florin Manole, a spus că există totuși un motiv de optimism legat de respectarea unui termen din PNRR, care depinde de adoptarea reformei propuse de Guvernul Bolojan. Manole a explicat că există suficient timp pentru un „plan B” dacă legea nu ar trece. El a arătat că CCR urma să decidă miercuri, 24 septembrie, asupra legii care prevede reducerea pensiilor speciale ale magistraților și creșterea vârstei lor de pensionare.

Întrebat la RFI ce crede că va decide CCR, Manole a spus că speră să nu fie nevoie de scenarii pesimiste. El a menționat că nu pleacă de la ideea că proiectul va fi declarat neconstituțional și că politicienii nu ar trebui să se gândească imediat la ce poate merge rău. Totuși, a subliniat că există un termen PNRR care trebuie respectat, altfel România ar pierde bani.

Manole a adăugat că, chiar dacă legea ar fi respinsă, mai există timp pentru un „plan B” din perspectiva PNRR. În privința politicii, a precizat că deciziile și opiniile premierului rămân la latitudinea sa.

„Vreau să fiu cât se poate de colegial și de constructiv și să spun că nu plec de la premisa că acest proiect va fi declarat neconstituțional și nu cred că trebuie să ne facem, ca politicieni, scenarii pesimiste din primul moment. Pe de altă parte, evident că nu putem ignora faptul că există un jalon în PNRR, care are nevoie de îndeplinire, care înseamnă niște bani, pe care România i-ar pierde, dacă acest proiect nu ar merge până la capăt. Fărâma optimistă, dacă acest proiect va fi declarat neconstituțional, este că mai rămâne spațiu și timp pentru a-l îmbunătăți, înainte de a pierde banii din PNRR, tot există spațiu pentru planul B, dar asta din punct de vedere PNRR, nu din punct de vedere politic. Din punct de vedere politic, opiniile și deciziile premierului aparțin premierului.”

Premierul Ilie Bolojan este sub presiune, iar viitorul său la conducerea Guvernului depinde de două lucruri: decizia Curții Constituționale privind pensiile speciale ale magistraților și asumarea reformei administrației publice. Neînțelegerile din coaliție au dus deja la discuții despre o posibilă schimbare de premier – fie printr-un interimat al PSD sau PNL, fie prin numirea unui premier tehnocrat.

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a spus că guvernarea trebuie să continue în orice condiții și că nu se așteaptă ca Ilie Bolojan să demisioneze. El a subliniat că, deși coaliția ar putea merge mai departe și cu alt premier, nu crede că se va ajunge acolo și speră să fie evitat un astfel de scenariu. Întrebat luni despre reforma administrației locale și concedierea a 13.000 de angajați, Abrudean a declarat că este optimist și crede că se va găsi o soluție de compromis.