Conform datelor Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), cea mai mare pensie specială din România a ajuns aproape de 70.000 de lei pe lună, adică aproximativ 14.000 de euro. Din această sumă, doar 30% vine din contribuțiile persoanei, iar restul de 70% este plătit din bugetul de stat. Din datele oficiale reiese că pensia de serviciu cea mai mare plătită de CNPP este de 69.343 lei, din care 21.085 lei sunt contribuții și 48.258 lei provin din partea necontributivă.

În prezent, pensia medie a magistraților este de 25.356 lei, aproape de 10 ori mai mare decât salariul mediu și de 25 de ori mai mare decât pensia obișnuită, care este în jur de 2.700 de lei. Magistrații se pot pensiona la 47 de ani, în timp ce în alte țări europene vârsta de pensionare este mult mai mare, de exemplu între 65 și 70 de ani. Datele despre vârsta de pensionare a magistraților în Uniunea Europeană arată astfel:

România – 47 de ani

Austria, Belgia, Bulgaria – 65 de ani

Franța, Germania, Grecia – 67 de ani

Italia, Finlanda, Slovenia – 70 de ani

În România mai există și alte pensii și indemnizații speciale. În total sunt 407.854 astfel de cazuri. De exemplu: Persoanele persecutate din motive politice primesc o indemnizație medie de 1.515 lei. Eroii-martiri și cei care au contribuit la victoria Revoluției primesc o indemnizație medie de 2.175 lei

Curtea Constituțională a României (CCR) va discuta miercuri, 24 septembrie, legea pensiilor magistraților, împreună cu alte legi dintr-un pachet de măsuri adoptat de Guvern pentru reducerea deficitului. Legea care schimbă pensiile magistraților prevede că: