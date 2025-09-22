Ministrul Muncii, Florin Manole, a spus că pensiile nu vor crește până la 1 ianuarie 2027. Deși legea prevede că pensiile ar trebui să fie ajustate anual după rata inflației, pensionarii vor pierde sute de lei. Valoarea punctului de referință (VPR) nu va fi majorată până la începutul anului 2027. Indexarea pensiilor care ar fi trebuit să aibă loc de la 1 ianuarie 2026 pentru 4 milioane de pensionari nu se va mai face. Astfel, valoarea punctului de pensie va rămâne 81 de lei timp de un an și jumătate.

Bugetul pentru pensii în 2025 va fi de 190 de miliarde de lei din cauza creșterii pensiilor cu 40% în ianuarie 2024 și a recalculării pensiilor din septembrie 2024. Totodată, din plata CASS la pensii, în 2025 vor fi aduși la buget 1,37 miliarde de lei, iar în 2026 suma va depăși 4 miliarde.

„VPR nu se actualizează până la final de 2026”, a spus ministrul Muncii în direct la România TV.

Pensionarii pierd bani din cauza CASS, dar și pentru că pensiile nu vor fi majorate la 1 ianuarie 2026, deși legea prevedea o creștere de 7%.

De exemplu, un pensionar cu pensie de 3.500 de lei plătește 50 de lei la CASS și rămâne cu 3.450 de lei. Cine are pensie de 4.000 de lei plătește 100 de lei la CASS și rămâne cu 3.900 de lei, iar cine are 4.500 de lei plătește 150 de lei și rămâne cu 4.350 de lei. Pensionarii cu 5.000 de lei vor plăti 200 de lei la CASS și vor rămâne cu 4.800 de lei, cei cu 5.500 de lei vor plăti 250 de lei și vor rămâne cu 5.250 de lei, cei cu 6.000 de lei plătesc 300 de lei și rămân cu 5.700 de lei, iar cei cu 6.500 de lei plătesc 350 de lei și rămân cu 6.150 de lei.

Pe de altă parte, pentru că pensiile nu se vor majora la 1 ianuarie 2026, pensionarii pierd și din majorarea prevăzută de lege. Cine are pensie de 1.281 de lei ar fi trebuit să primească 1.370 de lei, pierzând astfel 99 de lei. Pensionarii cu 2.000 de lei ar fi trebuit să aibă 2.140 de lei, pierzând 140 de lei. Cine are 3.000 de lei ar fi trebuit să primească 3.210 lei, pierzând 210 de lei. Pensionarii cu 4.000 de lei pierd 280 de lei, iar cei cu 5.000 de lei pierd 350 de lei.