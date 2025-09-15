Luni, ministrul Muncii, Florin Manole, a făcut publică o nouă componentă a programului de relansare economică al PSD, subliniind că acesta urmărește atingerea a trei obiective clare.

”Primul este acela de a sprijini lucrătorii din România şi oamenii în căutarea unui loc de muncă. Al doilea obiectiv este să sprijinim companiile. Evident, este vorba despre companiile care au nevoie să angajeze noi oameni în activitatea lor. Şi, evident, toate aceste lucruri înseamnă sprijin pentru o economie dezvoltată just”, a arătat Manole.

Ministrul a explicat că programul „Primul loc de muncă” își propune să ofere fiecărui tânăr oportunitatea de a obține un loc de muncă bine remunerat și stabil, pe termen nedeterminat, asigurând astfel siguranță și continuitate în carieră.

”Aici Partidul Social Democrat vine cu o propunere care poate să aibă până la 28.000 de beneficiari anual, tineri care nu sunt încadraţi în nici o formă de învăţământ, care eventual au terminat studiile, tineri care nu sunt încadraţi în nici o altă formă de pregătire profesională şi tineri care nu au mai avut niciodată un loc de muncă. Aşadar, primul loc de muncă la aceste lucruri se referă”, a spus ministrul Muncii.

Florin Manole a precizat că programul nu va fi finanțat din bugetul național, întrucât există în prezent fonduri europene disponibile care pot fi accesate prin intermediul programului „Educație și Ocupare”.

”E foarte important de subliniat şi faptul că prin acest nou program, noi propunem să acordăm acest beneficiu, adică 1.000 de lei pentru fiecare dintre primele 12 luni şi 1.250 de lei pentru următoarele 12 luni în care aceşti tineri sunt păstraţi la locul de muncă, să oferim aceşti bani direct tinerilor, printr-o convenţie făcută cu Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă din fiecare judeţ”, a anunţat Manole.

Ministrul a afirmat că, pentru implementarea acestei măsuri, va fi nevoie nu doar de alinierea la fondurile europene disponibile, ci și de modificări ale Legii 76/2002, pe care PSD intenționează să le înainteze spre dezbatere în Parlament.

Florin Manole a explicat că, având în vedere evoluția economiei și a structurii acesteia, locurile de muncă care implică competențe digitale sau sunt asociate industriilor verzi, precum energia regenerabilă, necesită abilități și competențe noi. În acest context, programul finanțat din fonduri europene sprijină companiile în procesul de calificare și recalificare a angajaților existenți sau viitori. Denumită „Formare pentru Industria de Vârf”, schema poate fi accesată de parteneri relevanți, inclusiv IMM-uri, companii mari, organizații de cercetare și tehnologie, parteneri sociali, sindicate, patronate, camere de comerț și organizații neguvernamentale.

Ținta PSD este de aproximativ 60.000 de persoane care fie se află în şomaj, fie sunt în căutarea unui loc de muncă sau sunt angajaţi care au nevoie de recalificare.

Florin Manole a declarat că scopul principal al programului este reducerea șomajului în rândul tinerilor și oferirea acestora a oportunității de a învăța o meserie mai bine remunerată. Programul le oferă sprijin concret, inclusiv masă, cazare, transport și stagii practice în colaborare cu companii locale, pentru a dezvolta competențe utile și a contribui la creșterea comunităților locale prin locuri de muncă mai bune, inclusiv pentru tinerii absolvenți. Investițiile pentru acest program pot fi asigurate din fonduri europene și din programul de tranziție justă, iar primele demersuri includ deja comunicarea interinstituțională cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Acest program are un obiectiv de peste 5.000 de tineri anual, între 16 şi 35 de ani.

”Este genul de program pentru a cărui funcţionare colaborarea cu companiile private, colaborarea cu entităţile de formare, ucenicie, este extrem de importantă, deci toată lumea ar trebui să aibă ceva de câştigat: tinerii care învaţă o meserie şi care sunt sprijiniţi în acest demers, companiile care au nevoie de lucrători şi comunitatea locală care evident prosperă atunci când există locuri de muncă şi există taxe locale plătite”, a explicat ministrul.

”Tema demografie este una importantă în Europa, este una extrem de importantă şi în România. Îmbătrânirea populaţiei este o preocupare peste tot în lume şi atunci Partidul Social Democrat consideră de cuvinţă să încurajeze cât de mult se poate, cu toate resursele disponibile, inclusiv mamele cu mai mulţi copii care vor să se întoarcă în piaţa muncii. Aici evident că nu este vorba doar despre stimulente pe care poate îşi propune să le ofere prin Ministerul Muncii şi prin politici publice Partidul Social Democrat, dar este vorba şi despre servicii. Vă spun asta ca un om care are un copil în grădiniţă şi ştie ce înseamnă nevoia de a avea cu cine să laşi copilul atunci când mergi la serviciu sau când serviciul e într-un program decalat faţă de programul din zona de asistenţă pentru copii. Ei bine, pentru aceste mame, mame singure şi nu numai, avem în vedere acordarea unei subvenţii lunare de 2.250 lei pe o perioadă de 12 luni cu condiţia ca raportul de muncă să continue cel puţin încă 18 luni după expirarea acestei facilităţi, acestui stimulant”, a spus ministrul.

Florin Manole a subliniat că sprijinirea mamelor cu mai mulți copii reprezintă o prioritate, motiv pentru care, pe lângă subvenții, propune introducerea unor facilități suplimentare: scutirea de la plata contribuției asigurătorii pentru muncă, acces la programe de formare profesională pentru reintegrare pe piața muncii și sprijin financiar pentru acoperirea cheltuielilor legate de îngrijirea copiilor cu vârste între 0 și 6 ani.

Ministrul a precizat că pentru aceste măsuri pot fi utilizate fonduri europene nerambursabile, dar există și posibilitatea de a apela la bugetul de stat sau la bugetul asigurărilor sociale pentru finanțarea programelor.

”Grupul ţintă aici îl reprezintă 5.000 de mame”, a mai spus ministrul.

”Este un program extrem de important, mai ales în actualul context, în care avem o creştere a inflaţiei şi în care avem o scădere a consumului populaţiei. Măsura aceasta este menită să crească veniturile pentru cel puţin 3 milioane de angajaţi, să stimuleze consumul, ceea ce are efect în economie, şi să atenueze creşterea inflaţiei, pentru că avem o creştere semnificativă a inflaţiei în ultimele luni”, a explicat Manole.

Ministrul a subliniat că aceste programe pot fi finanțate din fonduri europene, astfel încât nu constituie o presiune suplimentară asupra bugetului de stat.