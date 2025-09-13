În deschiderea analizei, Iancu Guda compară situația României cu imaginea unui Titanic care se scufundă, în timp ce orchestra continuă să cânte. El face referire la planul PSD de relansare, pe care îl consideră o colecție de promisiuni fără fundament economic.

„Titanicul (România) se scufundă din cauza rezistenței sistemului de a fi reformat (toți vor reformă, dar nimeni pe banii lor, așa că mai bine stăm la masă și nu scufundăm complet)… timp în care orchestra PSD cântă „en fanfare” soluția: alimentăm benzina, cu viteză până la fundul oceanului. Cam aceasta este imaginea pe care o vedeam în timpul parcurgerii documentului privind „planul de relansare PSD”, scrie analistul.

Potrivit acestuia, în document sunt prevăzute deduceri, vouchere și facilități fiscale cu impact direct asupra veniturilor la buget, prezentate însă ca măsuri „fără costuri” pentru deficitul fiscal.

Economistul subliniază că singurele elemente care nu apar imediat în buget sunt garanțiile pentru IMM-uri, care se reflectă doar în momentul executării acestora. În rest, măsurile prevăzute ar genera presiuni suplimentare pe deficitul deja la un nivel istoric.

„Promisiuni și bani aruncați peste tot, cu „garanția” că nu afectează bugetul și deficitul fiscal. FALS, pentru că acolo sunt multe deduceri, vouchere, impozite neplătite și facilități fiscale acordate cu impact direct în buget (doar garanțiile acordate IMM nu se văd în buget decât la momentul executării acestora). Analizat riguros, planul PSD este o glumă proastă deoarece nu spune nimic despre câteva elemente esențiale”, scrie Guda.

Iancu Guda critică dur planul PSD, subliniind absența unor calcule clare privind sursele de finanțare. El arată că în document nu există explicații concrete despre cum ar urma să fie obținută o creștere economică de peste 5% și nici despre crearea celor 120.000 de locuri de muncă anunțate.

În opinia sa, aceste cifre sunt prezentate fără fundament economic și servesc doar ca mesaje populiste. Totodată, economistul contestă ideea că extremismul politic ar fi alimentat de măsurile de austeritate, explicând că realitatea ultimilor ani demonstrează contrariul.

El susține că ascensiunea extremismului are cauze profunde, precum corupția, risipa din sectorul public și lipsa de reforme structurale. Guda reamintește că, în ciuda unei politici economice expansioniste și a cheltuielilor masive care au dus la un deficit record, partidele aflate la guvernare au obținut cel mai slab rezultat electoral.

Din această perspectivă, economistul atrage atenția că problemele nu sunt legate de austeritate, ci de modul ineficient și clientelar în care sunt administrate resursele publice, precum și de inechitățile sociale și nivelul redus al educației.

În continuarea analizei, economistul evidențiază faptul că documentul PSD nu aduce nicio discuție despre cauzele care au dus România în situația actuală. Guda menționează deficitul record acumulat în 2024, în lipsa unor factori externi majori precum crize financiare sau pandemii.

El reamintește că în anul respectiv au fost aprobate creșteri de pensii cu 30% și majorări salariale de 17% în sectorul public, măsuri pe care le consideră nepotrivite în contextul fiscal. În plus, au fost cheltuite 64 de miliarde de lei din fondul de rezervă, o sumă mai mare decât totalul utilizat în ultimul deceniu.

„Nimic despre necesitatea măsurilor actuale de reforme și austeritate! Deficitul istoric enorm generat în 2024 de Ciolacu (fără criză financiară, fără pandemie, fără inflație cauzată de război)… pensii majorate cu 30%, salarii +17% în sectorul public (deși trebuiau înghețate în 2024, mai țineți minte?) și 64 de miliarde lei folosiți din fondul de rezervă (mai mult decât nivelul cumulat din ultimul deceniu). Fără să înțelegem și să rezolvăm cauzele adevărate, „soluțiile” anunțate sunt o glumă proastă!”, afirmă economistul.

În opinia sa, lipsa de asumare și ignorarea acestor probleme fac ca planul prezentat să fie lipsit de credibilitate.

O parte importantă a analizei este dedicată evoluției datoriei publice. Potrivit lui Guda, în perioada 2020-2024, România a înregistrat o creștere exponențială a deficitului fiscal, ceea ce a dus la o datorie publică mai mare cu 750 de miliarde de lei. Această valoare este de trei ori peste nivelul din deceniul precedent, ceea ce echivalează cu un ritm de îndatorare de șase ori mai intens pe zi.

Dobânzile anuale aferente acestei datorii au ajuns deja la aproximativ 60 de miliarde de lei, dublu față de toate investițiile publice realizate din fonduri naționale. Economistul avertizează că, în loc să continue reformele începute, PSD propune relansarea economiei după doar câteva luni de ajustări prin creșteri de taxe și măsuri parțiale.

„Acum, ce face PSD? După numai 5 luni cu ajustare cu două pachete: creșteri de taxe (1) și reforme (2), vrem deja relansare (?) înainte de a face grosul reformelor statului cu pachetele 3 & 4 (eliminare pensii speciale, reforma companiilor de stat, plafonare sporuri angajați în sectorul public, eliminare pensie și angajat la stat, analiză riguroasă pentru disponibilizări în sectorul public, înăsprirea măsurilor pentru reducerea economiei subterane și modificările aferente în justiție, reforma administrativ-teritorială absolut necesară – organizarea actuală datează din vremea lui Cuza –, auditul public și transparența despre modul în care RAPPS gestionează activele și domeniul public etc.)”, transmite Guda.

Printre reformele menționate se află eliminarea pensiilor speciale, restructurarea companiilor de stat, reducerea sporurilor din sectorul public și reforma administrativ-teritorială.

În finalul mesajului, economistul precizează că este un susținător al investițiilor și dezvoltării, însă acestea trebuie să fie realizate într-un cadru sustenabil. El atrage atenția că România nu poate progresa fără a elimina deficiențele majore din sectorul public.

„DA! Sunt pentru investiții și dezvoltare. Nimeni, companie, stat sau familie, nu prosperă pe termen lung fără investiții. EVIDENT! Problema este că trebuie să vindecăm CANCERUL DIN SECTORUL PUBLIC. Apoi, sau în paralel, vorbim și despre investiții. Lăsați vrăjeala, continuați munca grea și dureroasă… nu vă convine, nu vă place, vă sună telefoanele, sunt disperați baronii, nu mai decolează jeturile la Nisa?”, arată Guda.

El consideră că numai după aplicarea reformelor structurale statul poate susține investiții majore. În caz contrar, orice plan de relansare riscă să agraveze problemele fiscale și să amâne soluțiile necesare.