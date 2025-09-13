Agenția Moody’s a confirmat vineri ratingul de credit al României la „Baa3”, menținând perspectiva negativă. Decizia survine în contextul eforturilor guvernamentale de consolidare fiscală, cu impact direct asupra planurilor bugetare și încrederii investitorilor.

România a adoptat măsuri de consolidare fiscală importante în lunile iulie și septembrie ale acestui an. Conform Moody’s, aceste măsuri au îmbunătățit perspectivele fiscale, însă riscurile persistă.

Agenția subliniază că programul de consolidare depășește 3% din PIB în 2025 și 2026, fiind susținut în principal de creșterea TVA și de indexarea înghețării salariilor și pensiilor din sectorul public. Aceasta arată că efortul guvernamental este semnificativ, dar provocările nu au dispărut.

„Cu toate acestea, rămân riscurile semnificative privind implementarea, legate de menţinerea sprijinului politic pentru program, asigurarea disciplinei cheltuielilor şi atingerea ţintelor de creştere a veniturilor, precum şi riscul ca impactul negativ asupra creşterii al pachetului să submineze efortul de consolidare fiscală”, a arătat agenţia de rating.

Experții avertizează că menținerea sprijinului politic și disciplina în cheltuieli vor fi decisive pentru atingerea obiectivelor fiscale. În lipsa acestor condiții, România riscă să nu-și realizeze planurile de consolidare.

Agenția Fitch a coborât vineri ratingul suveran al Franței la „A+”, cel mai scăzut nivel înregistrat vreodată. Măsura survine crizei politice și creșterii datoriei publice.

Reducerea ratingului reflectă dificultățile guvernelor succesive în reducerea deficitului public. Fitch a explicat că lipsa unui orizont clar pentru stabilizarea datoriei justifică decizia. Acest rating afectează percepția investitorilor asupra capacității Franței de a gestiona finanțele publice.

Președintele Emmanuel Macron l-a desemnat pe Sebastien Lecornu să formeze guvernul, după demiterea lui François Bayrou. Lecornu se confruntă cu un parlament divizat și cu necesitatea elaborării unui buget pentru 2026, ceea ce complică gestionarea finanțelor statului.

Analiștii apreciază că scăderea ratingului era anticipată de piețe, însă momentul ales accentuează presiunea asupra noului guvern. Investitorii monitorizează cu atenție evoluția deficitului bugetar al Franței, cel mai mare din zona euro în prezent.

Lecornu este al cincilea prim-ministru al Franței în mai puțin de doi ani, fapt care reflectă dificultățile sistemului politic de a implementa consolidarea fiscală. Această instabilitate complică adoptarea unui buget redus în parlament.

„Această instabilitate slăbeşte capacitatea sistemului politic de a realiza o consolidare fiscală substanţială”, a declarat Fitch într-un comunicat.

Comentariul subliniază legătura directă între politic și sănătatea fiscală a statului.

Ministrul de Finanțe, Eric Lombard, a precizat că a luat act de decizia Fitch. Lecornu continuă consultările pentru a asigura adoptarea bugetului și restabilirea echilibrului financiar al Franței.

Retrogradarea Fitch poate influența și alte agenții de rating, ceea ce ar putea determina vânzarea obligațiunilor franceze de către investitori obligați să respecte praguri stricte de rating. Această situație ar avea impact asupra costurilor de împrumut ale Franței pe termen scurt și mediu.