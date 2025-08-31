Întrebat despre pachetele fiscale ale Guvernului și impactul lor asupra reducerii deficitului bugetar, președintele Nicușor Dan a spus că menținerea ratingului României de către agențiile internaționale este un semnal pozitiv pentru Executiv. El a menționat că Fitch a păstrat ratingul în iulie, iar Standard & Poor’s a făcut același lucru în august, menținând perspectiva negativă, dar fără retrogradare. În septembrie este așteptată evaluarea Moody’s, iar șeful statului speră ca nivelul să rămână neschimbat.

Totodată, a recunoscut că are opinii diferite pe anumite subiecte, însă consideră că România trebuie să depășească această perioadă dificilă pentru a evita consecințe economice mai grave.

”Vestea bună este că în iulie Fitch ne-a menţinut ratingul pe minus, în august Standard&Poors ne-a menţinut ratingul, cu perspectivă negativă, dar a menţinut nivelul la care eram înainte să vedem dimensiunea fiscală. O să urmeze în septembrie Moody’s, sper să rămânem de asemenea la acelaşi nivel. Asta este o notă bună pentru Guvern. Mai departe, pe anumite chestiuni pot să am alte opinii, Este un moment din care trebuie să ieşim pentru că altfel economic va fi mai dificil”, a declarat Nicuşor Dan.

Nicușor Dan a adăugat că, în condiții de presiune, este posibil să fie făcute și greșeli.

”În momentul în care iei măsuri sub presiunea timpului, mai faci şi greşeli. Aceste greşeli le vom corecta înepând cu ianuarie 2027. Noi mai avem 2025 şi 2026 care vor fi ani dificili pentru români”, a spus Nicuşor Dan.

Întrebat despre stabilitatea actualului Executiv, Nicușor Dan a declarat că nu are îndoieli privind rezistența acestuia, subliniind că toate partidele pro-occidentale fac parte din coaliția de guvernare.

”În momentul în care toate partidele pro-occidentale sunt la guvernare, nu prea mai ai rezervă. Şi atunci responsabilitatea tuturor e ca acest Guvern să ţină cât mai mult”, a pecizat Nicuşor Dan.

Duminică, aflat într-o vizită la Chișinău, președintele României, Nicușor Dan, a declarat că România, ca stat democratic, nu va interveni în alegerile din Republica Moldova, dar este pregătită să ofere sprijin în domeniul securității cibernetice, împreună cu partenerii internaționali, dacă situația o va impune.

”Trebuie să facem o distincţie clară. România este un stat democratic, România nu va interfera în aceste alegeri. Pe de-o parte, în ceea ce priveşte intenţia de vot, campania electorală, România nu va face nimic pentru că este un stat democratic”, a răspuns preşedintele.

România ar putea acorda asistenţă pe securitate cibernetică.