Autorizația de construcție este documentul emis de primărie care îți permite să ridici, să modifici, să extinzi sau să demolezi o clădire. Este o aprobare legală fără de care orice lucrare este considerată ilegală și poate atrage sancțiuni severe, inclusiv amenzi sau obligația de demolare.

Acest document confirmă că proiectul respectă planurile urbanistice locale – PUG, PUZ, PUD –, normele de siguranță, reglementările de mediu și toate avizele pentru utilități, energie, drumuri sau apă. În plus, pentru orice credit ipotecar, autorizația de construcție este obligatorie, fiind o garanție pentru bancă.

Cadrul legal care reglementează obținerea autorizației este Legea nr. 50/1991, iar emiterea ei se face de către primăria în raza căreia se află terenul.

Pentru a obține autorizația, trebuie depus un dosar complet, care include: cererea-tip de eliberare, certificatul de urbanism, proiectul tehnic și planurile de arhitectură semnate de specialiști, actele de proprietate și extrasul de carte funciară, avizele și acordurile de la furnizorii de utilități, studiul geotehnic și planurile topografice.

Taxa de autorizare diferă de la o localitate la alta și se calculează, de regulă, ca procent din valoarea lucrărilor declarate. Poate fi de câteva sute sau mii de lei, în funcție de complexitatea construcției.

Conform Legii 50/1991, autorizația este valabilă maximum 24 de luni de la data emiterii. În acest interval, beneficiarul este obligat să înceapă lucrările. Dacă termenul este depășit, autorizația expiră și trebuie obținută una nouă.

Statul impune această limitare pentru că regulile de construcție, planurile urbanistice și condițiile din teren se pot schimba în timp. Astfel, autorizațiile nu pot fi folosite după perioade îndelungate, pentru a evita execuții pe baza unor aprobări depășite.

După începerea efectivă a lucrărilor, autorizația rămâne valabilă până la finalizarea proiectului, atâta timp cât lucrările respectă planurile aprobate. În multe cazuri, primăriile menționează în autorizație un termen de execuție de până la 36 de luni.

Dacă lucrările nu pot fi începute sau finalizate la timp, legea permite prelungirea autorizației o singură dată. Cererea de prelungire trebuie depusă la primăria emitentă cu cel puțin 45 de zile înainte de expirare.

Dosarul trebuie să conțină autorizația originală și, uneori, o justificare pentru întârzierea lucrărilor. Primăria analizează cererea și poate aproba prelungirea pentru maximum 24 de luni – termen extins prin Legea nr. 176/2022, care a dublat perioada față de vechea limită de 12 luni.

Dacă autorizația expiră fără prelungire, lucrările nu mai pot continua legal, iar beneficiarul trebuie să solicite o nouă autorizație. Procedura nu reia complet procesul, dar primăria va ține cont de stadiul lucrărilor și de eventualele modificări legislative apărute între timp.

Legea prevede că prelungirea autorizației este gratuită, dacă este cerută în termenul legal. Totuși, unele primării percep o taxă administrativă simbolică, de obicei între 50 și 100 de lei, pentru procesarea dosarului.

Alte autorități locale aplică un procent din taxa inițială – de exemplu, 30%. Plata se face la casieria primăriei sau online, prin sistemul național de plăți electronice.