Sterică Fudulea a spus că patronatele vor cere în Consiliul Național Tripartit înghețarea salariului minim, pentru că o nouă creștere ar aduce costuri suplimentare fără beneficii reale pentru angajați.

„Lucrurile acestea se vor stabili probabil în Consiliul Național Tripartit, dar noi am solicitat să nu crească salariul minim pe economie, pentru că nu aduce un plus real pentru angajați și ar reprezenta, de fapt, o nouă taxă pentru angajatori, care în ultima perioadă au resimțit deja creșteri de taxe”, a declarat Sterică Fudulea.

El a atras atenția că o eventuală majorare ar putea avea consecințe directe asupra mediului privat, determinând concedieri și creșteri de prețuri. În opinia sa, o creștere de 300 de lei ar însemna o povară semnificativă pentru întreprinderile mici.

„Orice creștere de minim 300 de lei, așa cum se discută, ar însemna o creștere de 9% a costului cu forța de muncă pentru o companie. O astfel de majorare ar putea conduce la disponibilizări, pentru că fiecare întreprindere își organizează activitatea în funcție de profitul și cheltuielile pe care le are. O nouă cheltuială trebuie să se regăsească în prețul produsului sau în reducerea altor costuri”, a explicat el.

Fudulea a precizat că, până în prezent, nu a avut o discuție directă cu premierul Ilie Bolojan pe această temă. El a menționat însă că PSD susține creșterea salariului minim, invocând o directivă europeană, în timp ce mediul privat consideră că legea națională permite amânarea aplicării.

„Nu am avut încă o discuție cu premierul. Am văzut poziția publică a Partidului Social Democrat, care invocă o directivă europeană ce trebuie pusă în aplicare. Dar în România există o lege care poate fi prorogată, așa cum s-a întâmplat de multe ori cu alte acte normative”, a spus Fudulea.

El a adăugat că Executivul ar putea identifica o soluție echilibrată, care să sprijine atât angajații, cât și companiile.

„Eu cred că guvernanții pot găsi o soluție care să fie benefică pentru ambele părți. Cred că am putea chiar să discutăm o diminuare a impozitului pe forța de muncă, așa cum ni s-a promis încă de la începutul anului”, a adăugat Sterică Fudulea.

Potrivit informațiilor prezentate de Antena 3 CNN, în coaliția de guvernare au apărut tensiuni privind politica salarială. Patronatele cer înghețarea salariului minim la nivelul actual de 4.050 de lei brut, invocând scăderea consumului și numărul mare de firme închise în 2025, în timp ce PSD insistă asupra unei majorări.

Surse guvernamentale au indicat trei variante posibile pentru 2026, în baza legii aflate în vigoare: majorarea salariului minim la 4.325 de lei brut, 4.595 de lei brut sau 4.778 de lei brut. În prezent, scenariile sunt analizate în cadrul coaliției, care urmează să decidă forma finală a măsurii până la începutul anului viitor.