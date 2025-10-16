Piața auto globală a înregistrat un nou record în septembrie, odată cu creșterea semnificativă a vânzărilor de vehicule electrice și hibride plug-in. Potrivit datelor publicate de firma de cercetare Rho Motion, livrările au crescut cu 26% față de aceeași lună a anului trecut, ajungând la 2,1 milioane de unități.

Creșterea a fost determinată în principal de cererea solidă din China și de o explozie temporară a achizițiilor din Statele Unite, unde cumpărătorii s-au grăbit să profite de ultimele stimulente fiscale disponibile, transmite Reuters.

China a fost principalul motor al creșterii, reprezentând aproape două treimi din totalul vânzărilor globale, cu aproximativ 1,3 milioane de vehicule electrice comercializate în septembrie. Țara este cea mai mare piață auto din lume și contribuie cu peste jumătate din vânzările mondiale de vehicule electrice, conform datelor Rho Motion.

Septembrie este, în mod tradițional, una dintre cele mai aglomerate luni pentru piața auto chineză. Anul acesta, cumpărătorii s-au grăbit să achiziționeze vehicule electrice pentru a beneficia de programele de subvenții la schimbul mașinilor vechi, întrucât unele regiuni au început să reducă sau să elimine aceste facilități. Cererea a fost alimentată și de o ofertă tot mai diversificată de modele locale, dar și de prețuri competitive impuse de marii producători chinezi.

În Statele Unite, piața a fost animată de dorința consumatorilor de a prinde creditul fiscal federal de 7.500 de dolari, valabil doar până la finalul trimestrului.

Potrivit lui Charles Lester, manager de date la Rho Motion, această „cursă contra cronometru” a adus un nivel record al vânzărilor pe continentul nord-american, cu aproximativ 215.000 de vehicule electrice vândute, în creștere cu 66% față de anul anterior.

Totuși, analiștii avertizează că această creștere nu va fi durabilă. Odată ce stimulentele vor fi retrase, cererea este așteptată să scadă brusc în ultimul trimestru al anului. Lester a menționat că unii producători, precum General Motors și Hyundai, încearcă să atenueze impactul prin reduceri de prețuri și prin utilizarea stocurilor existente în rețelele de dealeri.

Cu toate acestea, ritmul producției este deja ajustat în scădere, semn al unei piețe care se va tempera după epuizarea avantajelor fiscale.

Și piața europeană a înregistrat o creștere notabilă, de 36%, cu un total de 427.541 de unități vândute. Germania a rămas cel mai mare contributor din regiune, datorită programelor de subvenționare încă active, iar cererea din Marea Britanie a fost la rândul ei puternică.

În plus, lansarea versiunii mai accesibile a modelului Tesla Y pe piața europeană a început să atragă un nou val de cumpărători și să intensifice competiția între producători.

În restul lumii, vânzările au crescut cu 48%, ajungând la peste 153.000 de vehicule. Această creștere a fost susținută de piețe emergente din Asia de Sud-Est, America Latină și Orientul Mijlociu, unde tot mai multe guverne introduc scheme de sprijin pentru tranziția energetică.

Rho Motion a subliniat că evoluția din septembrie confirmă ritmul accelerat de dezvoltare al sectorului auto electric. Chiar dacă unele piețe se vor confrunta cu ajustări temporare din cauza modificării schemelor de sprijin, tendința globală rămâne pozitivă.