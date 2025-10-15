Tehnologia „Full Self Driving” (FSD) continuă să stârnească controverse. Autoritățile federale din Statele Unite au reluat o nouă investigație privind siguranța modului de condus autonom al vehiculelor Tesla.

Administrația Națională pentru Siguranța Traficului pe Autostrăzile din SUA (NHTSA) a anunțat deschiderea unei noi anchete, considerată a fi cel puțin a șasea de acest tip, care vizează incidente legate de funcțiile de condus automat instalate pe vehiculele companiei conduse de Elon Musk.

Ancheta include zeci de cazuri periculoase documentate, printre care se numără treceri pe culoarea roșie a semaforului, condus pe contrasens și trei accidente soldate cu cinci răniți. Cu toate acestea, autoritățile americane se confruntă cu o problemă majoră: lipsa unor instrumente legale suficiente pentru a reglementa eficient noile funcții pe care Tesla le lansează constant.

Legislația federală actuală nu prevede un sistem de aprobare prealabilă pentru tehnologii de acest tip, iar agențiile intervin doar după apariția problemelor.

În prezent, NHTSA investighează deja numeroase cazuri legate de sistemele „Autopilot” și „Full Self Driving”, unele dintre acestea fiind asociate cu accidente mortale. Multe anchete se desfășoară de ani de zile, în timp ce numărul vehiculelor echipate cu aceste funcții crește constant.

Bryant Walker Smith, profesor de drept și inginerie la Universitatea Stanford, a explicat că procesul actual de investigare este lent și ineficient, comparându-l cu un joc de tip „whack-a-mole”, în care fiecare problemă rezolvată este urmată de apariția alteia.

„Procesul durează foarte mult. Aceasta este doar prima etapă dintr-un șir lung de pași necesari pentru o eventuală rechemare. E un mecanism de reglementare care nu ține pasul cu ritmul tehnologic”, afirmă profesorul, într-un interviu acordat CNN.

Profesorul a subliniat și că Tesla nu este o excepție, întrucât sistemul american de control al siguranței auto se bazează pe principiul „auto-certificării”.

Conform acestui model, producătorii declară pe propria răspundere că vehiculele respectă standardele impuse de NHTSA, dar, în absența unor norme clare pentru tehnologiile noi, nu există o bază legală solidă pentru verificări.

Smith a explicat că, în lipsa unor standarde concrete privind performanța sistemelor de asistență la condus, producătorii sunt practic liberi să lanseze funcții care nu au fost testate riguros.

Expertul a atras atenția că, de fapt, întreaga societate participă involuntar la un experiment tehnologic de mari proporții, întrucât publicul circulă zilnic în vehicule tot mai complexe, capabile de viteze și manevre greu de controlat de către oameni. El a afirmat că, în esență, oamenii devin „cobai ai lumii reale” într-un test global al inovațiilor auto.

„Suntem toți niște cobai în viața reală, parte dintr-un experiment de un secol care a pus pe drumuri vehicule de două tone, capabile de viteze pe care mintea umană abia le poate procesa”, afirmă Bryant Walker Smith.

În teorie, NHTSA ar putea introduce standarde mai stricte de siguranță pentru noile tehnologii, însă, în practică, agenția nu dispune de puterea legală de a aproba sau respinge un vehicul înainte de lansarea sa.

Pentru ca aceasta să poată funcționa după modelul Administrației Federale a Aviației (FAA), care validează avioanele comerciale, ar fi nevoie de o modificare legislativă aprobată de Congres, o inițiativă care nu pare probabilă în viitorul apropiat.

Walker Smith a explicat și că o altă problemă majoră este mentalitatea colectivă: americanii tind să accepte numărul mare de accidente rutiere ca pe un risc inevitabil al condusului, preferând să dea vina pe șoferi în loc să solicite măsuri de reglementare mai stricte.

„Oamenii tind să dea vina pe șoferi, nu să ceară o reglementare mai strictă. Aprobarea prealabilă se aplică doar lucrurilor considerate cu adevărat periculoase, centrale nucleare, avioane… și chiar frizerii”, afirmă profesorul.

În paralel, Tesla continuă să investească masiv în dezvoltarea condusului autonom. Deși denumirile „Full Self Driving” și „Autopilot” pot sugera o autonomie completă, compania precizează că șoferii trebuie să rămână la volan și să fie pregătiți să intervină oricând. Cu toate acestea, firma a lansat deja primele servicii de „robotaxi” în Austin, Texas.

Inițial, un angajat Tesla era prezent pe scaunul din dreapta, dar autoritățile locale au cerut ca acesta să stea pe locul șoferului. Elon Musk a afirmat că, în scurt timp, serviciul va funcționa fără nicio persoană la bord, iar viitorul „Cybercab” nu va avea volan, pedale sau frâne.

Tesla nu a oferit comentarii oficiale presei americane, însă compania susține că sistemele sale autonome sunt mai sigure decât condusul uman. Experții în siguranță rutieră contrazic însă această poziție, subliniind că firma nu a publicat până acum date clare care să demonstreze superioritatea tehnologiei.

Bryant Walker Smith a avertizat că, din perspectivă psihologică, oamenii tind să devină neatenți atunci când sunt puși doar să supravegheze o mașină care se conduce singură, iar acest fenomen poate amplifica riscul de accidente în loc să îl reducă.