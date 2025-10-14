Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a anunțat oficial că îl va propune pe economistul și profesorul universitar Alexandru Munteanu pentru funcția de prim-ministru al Republicii Moldova, imediat după validarea mandatelor de deputat de către Curtea Constituțională și convocarea ședinței de constituire a noului Parlament de către președinta Maia Sandu.

Anunțul a fost făcut marți de liderul PAS, Igor Grosu, care a precizat că partidul urmează să meargă cu această propunere la șefa statului, conform procedurii constituționale.

Igor Grosu, președintele PAS și al Parlamentului în exercițiu, a declarat că formațiunea va aștepta finalizarea etapelor legale privind validarea mandatelor și convocarea noului legislativ, iar ulterior va înainta oficial candidatura lui Alexandru Munteanu pentru funcția de premier.

El a explicat că decizia a fost luată în urma unor consultări interne și a fost motivată de nevoia ca Republica Moldova să fie condusă, în perioada următoare, de oameni cu o pregătire solidă și o viziune economică clară asupra direcției de dezvoltare europeană.

Liderul PAS a subliniat că țara are nevoie de profesioniști capabili să gestioneze procesul de aderare la Uniunea Europeană și să continue reformele economice începute.

„Republica Moldova are nevoie de oameni bine pregătiți, cu experiență economică vastă, care să conducă efortul de aderare la UE și dezvoltare economică. Îi mulțumim domnului Munteanu, cu o carieră impresionantă, că a ales să se implice când țara are nevoie”, a transmis astăzi Igor Grosu.

Anunțul PAS vine la doar o zi după ce Dorin Recean, prim-ministrul în exercițiu, a decis să renunțe atât la funcția de premier, cât și la mandatul de deputat obținut la alegerile parlamentare din 28 septembrie.

Într-o conferință de presă comună cu Igor Grosu, Recean a afirmat că mandatul său se încheie odată cu expirarea mandatului actual al Guvernului și că nu își mai dorește să continue activitatea politică.

El a adăugat că hotărârea de a se retrage este una personală, luată după o perioadă de reflecție, și că intenționează să revină în mediul privat.

„Mandatul meu se încheie odată cu expirarea mandatului actual al Guvernului (…) Nu voi continua să fiu în viața publică și viața politică, voi depune mandatul de deputat imediat ce votăm noul guvern, și după asta merg să-mi continui parcursul profesional pe care l-am lăsat deoparte acum câțiva ani. Cu toate acestea, niciodată nu voi ezita să ajut echipa”, a explicat Dorin Recean.

Alexandru Munteanu, în vârstă de 61 de ani, este o figură cunoscută mai ales în mediile economice și academice, dar mai puțin în viața politică moldovenească. El se descrie drept un „american de origine moldovenească”, scrie Ziarul de Gardă.

Conform informațiilor publice, Munteanu este fondator al Camerei Americane de Comerț din Moldova (AmCham Moldova), președinte fondator al Alianței Franceze din Moldova și copreședinte al Consiliului Consultativ de Afaceri pentru Europa de Sud-Est și Eurasia (BAC SEE).

Munteanu a urmat studii la Universitatea de Stat din Moscova, unde a obținut o diplomă de masterat în fizică, iar ulterior și-a completat pregătirea academică la Universitatea Columbia din New York, unde a absolvit un masterat în Managementul Politicilor Economice.

În cariera sa profesională, a lucrat aproape un deceniu la Banca Mondială, în Washington D.C., în departamentele responsabile pentru Orientul Mijlociu și Africa de Nord, perioadă în care s-a intersectat profesional și cu Maia Sandu.

Înainte de activitatea sa în instituțiile financiare internaționale, Munteanu a lucrat la Banca Națională a Moldovei și la una dintre cele mai vechi instituții bancare franceze, Credit Lyonnais. În 2005, în calitate de director al reprezentanței WNISEF în Moldova, a anunțat crearea companiei de gestionare a fondurilor Horizon Capital, una dintre cele mai active entități de investiții din regiune.

Mai târziu, Munteanu a fondat propria societate de investiții – 4i Capital Partners, specializată în administrarea investițiilor din Ucraina, Belarus și Republica Moldova. Potrivit unei prezentări oficiale făcute în 2018, el a menționat că a condus investiții pentru fonduri importante precum WNISEF/Horizon Capital și Dragon Capital, iar în prezent gestionează investițiile propriei companii.

De asemenea, el face parte din consiliile de administrație ale mai multor companii, printre care Portmone, Venbest și Prime Group, unde deține funcția de președinte al consiliilor de administrație, precum și al Bank Credit Dnepr, în calitate de director independent.

Totodată, este membru al Consiliului de Guvernatori al Școlii Internaționale Pechersk (PSI) din Kiev, unde îndeplinește funcțiile de trezorier și președinte al Comitetului pentru Finanțe și Risc.