Noua strategie a Republicii Moldova prevede reorganizarea structurii de forțe, modernizarea echipamentelor, dezvoltarea apărării aeriene și cibernetice, dar și creșterea treptată a bugetului apărării până la 1% din PIB în 2034.

Documentul acoperă 12 domenii prioritare, de la război electronic și comunicații strategice până la formarea liderilor militari și sustenabilitatea resurselor, potrivit Radio Moldova.

Strategia actualizează documentul precedent, din 2018, fiind elaborată în contextul războiului din Ucraina și al creșterii amenințărilor hibride din regiune. Printre riscurile identificate se numără posibila extindere a agresiunii militare, prezența trupelor ruse în Transnistria, atacurile cibernetice și informaționale, precum și proliferarea tehnologiilor militare moderne.

Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, a declarat în ședința de guvern că „strategia definește politici de securitate militară pe termen lung, fiind aliniată cu Strategia securității naționale, cu Strategia națională de apărare și cu tot cadrul normativ în vigoare”.

Premierul Dorin Recean a subliniat că modernizarea armatei este o prioritate guvernamentală, în pofida criticilor politice.

„Ei ridică în slăvi Kremlinul, dar uită să spună că acesta cheltuiește 7% din PIB pentru războaie și 32% din buget. Asta înseamnă că fiecare al treilea dolar din bugetul Kremlinului merge să omoare copii, tineri și oameni în Ucraina”, a declarat Recean.

Șeful executivului a adăugat că „guvernul va continua să investească în oameni și în armata națională”, considerând că doar o armată profesionistă și bine dotată poate garanta securitatea țării.

Strategia reafirmă neutralitatea constituțională a Republicii Moldova, însă precizează că aceasta „nu înseamnă izolare sau renunțare la autoapărare”. Statul își asumă dreptul de a lua toate măsurile necesare, inclusiv de ordin militar, pentru a-și proteja independența și securitatea.

Modelul urmat este similar cu cel adoptat de Austria și Irlanda, țări neutre care participă la misiuni internaționale fără a face parte din alianțe de apărare colectivă. Astfel, Moldova își propune să participe la misiuni sub egida UE, ONU și OSCE și să consolideze cooperarea cu România, Ucraina și alte state europene.

Printre direcțiile principale de acțiune se află profesionalizarea personalului militar, digitalizarea lanțului de comandă, dezvoltarea capacităților de supraveghere aeriană și crearea de structuri dedicate războiului cibernetic.

Implementarea strategiei va avea loc în trei etape:

2025–2027 : investiții în infrastructura de bază și pregătirea personalului;

2028–2031 : achiziția de echipamente moderne și dezvoltarea capacităților de mentenanță;

2032–2035: atingerea capacității operaționale complete și asigurarea sustenabilității financiare.

Republica Moldova va beneficia de sprijin extern din partea Uniunii Europene, României, Statelor Unite, NATO și altor parteneri strategici.

Specialiștii în securitate apreciază direcția generală a strategiei, dar atrag atenția asupra resurselor financiare limitate. Expertul de la WatchDog, Artur Leșcu, a declarat pentru Radio Moldova că „atingerea pragului de 1% din PIB pentru apărare abia în 2034 nu va fi suficientă pentru modernizarea reală a armatei”.

„Cu siguranță, e prea puțin. Trebuie să înțelegem că există o diferență enormă între poziția noastră și cea a țărilor NATO… noi ar trebui să investim dublu, triplu pentru a le prinde din urmă”, a spus Leșcu.

El a subliniat și necesitatea ca armata să devină atractivă pentru tineri: „Problema fundamentală o reprezintă cadrele. Armata trebuie să fie interesantă și din punct de vedere financiar. Oamenii își sacrifică timpul liber, viața de familie. Armata trebuie să ofere salarii și condiții care să-i convingă pe tineri să rămână.”

În prezent, Republica Moldova are aproximativ 6.500 de militari activi, iar 90% din echipamente sunt de proveniență sovietică. În clasamentul Global Firepower, țara se află pe locul 134 din 145 de state. Autoritățile își propun ca, până în 2034, Moldova să urce zece poziții în acest clasament, prin investiții constante și reforme structurale.