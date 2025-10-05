Fostul președinte Traian Băsescu a atras atenția, într-un interviu acordat Digi24, că România este ținta unui război hibrid dur inițiat de Federația Rusă, similar cu cel resimțit de Republica Moldova.

Băsescu a subliniat că, deși ambele țări au fost atacate cu aceeași intensitate, rezultatele au fost diferite: în timp ce Moldova a reușit să reziste agresiunilor și să își păstreze parcursul pro-european, România a ajuns să anuleze alegerile prezidențiale de la finalul anului 2024.

Fostul șef al statului a explicat că atacurile Rusiei s-au manifestat prin mijloace multiple, vizând atât electoratul român, cât și cel moldovean, folosind propagandă, dezinformare și amenințări menite să creeze tensiuni în rândul populației.

El a menționat că, deși Republica Moldova a reușit să ducă la bun sfârșit alegerile și să-și mențină orientarea spre Vest, România nu a avut aceeași capacitate, în ciuda existenței unor servicii de informații puternice, precum SRI, SIE sau Direcția de Informații a Armatei.

„În interiorul acestui război hibrid dur împotriva României și a Republicii Moldova, Moscova a atacat cu toate mijloacele de informare și electoratul din Republica Moldova, și electoratul din România. Anul trecut, cu toate acestea, Republica Moldova, Maia Sandu, a câștigat alegerile și a fost validat referendumul pentru păstrarea drumului european, atacurile fiind la fel de dure în ambele țări. La noi, însă, s-a prăbușit afacerea – a trebuit să fie anulate alegerile. De ce moldovenii au rezistat, iar noi nu?”, s-a întrebat retoric Traian Băsescu.

Traian Băsescu a evidențiat că războiul hibrid a durat mai multe luni și a devenit tot mai intens, implicând nu doar atacuri cibernetice, ci și propagandă pe rețele sociale, inclusiv TikTok.

El a mai explicat că amenințările și dezinformarea au făcut parte din strategia Rusiei de a influența comportamentul alegătorilor, fie pentru a-i descuraja să participe la vot, fie pentru a influența rezultatul alegerilor.

Băsescu a subliniat că impactul acestor atacuri a fost unul semnificativ, afectând funcționarea procesului democratic și subliniind necesitatea unor măsuri mai eficiente de apărare împotriva războiului hibrid.