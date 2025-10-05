România, vizată de un război hibrid orchestrat de Rusia. Traian Băsescu nu înțelege cum de Republica Moldova a rezistat și noi nu
Fostul președinte Traian Băsescu a atras atenția, într-un interviu acordat Digi24, că România este ținta unui război hibrid dur inițiat de Federația Rusă, similar cu cel resimțit de Republica Moldova.
Băsescu a subliniat că, deși ambele țări au fost atacate cu aceeași intensitate, rezultatele au fost diferite: în timp ce Moldova a reușit să reziste agresiunilor și să își păstreze parcursul pro-european, România a ajuns să anuleze alegerile prezidențiale de la finalul anului 2024.
Fostul șef al statului a explicat că atacurile Rusiei s-au manifestat prin mijloace multiple, vizând atât electoratul român, cât și cel moldovean, folosind propagandă, dezinformare și amenințări menite să creeze tensiuni în rândul populației.
El a menționat că, deși Republica Moldova a reușit să ducă la bun sfârșit alegerile și să-și mențină orientarea spre Vest, România nu a avut aceeași capacitate, în ciuda existenței unor servicii de informații puternice, precum SRI, SIE sau Direcția de Informații a Armatei.
„În interiorul acestui război hibrid dur împotriva României și a Republicii Moldova, Moscova a atacat cu toate mijloacele de informare și electoratul din Republica Moldova, și electoratul din România.
Anul trecut, cu toate acestea, Republica Moldova, Maia Sandu, a câștigat alegerile și a fost validat referendumul pentru păstrarea drumului european, atacurile fiind la fel de dure în ambele țări. La noi, însă, s-a prăbușit afacerea – a trebuit să fie anulate alegerile.
De ce moldovenii au rezistat, iar noi nu?”, s-a întrebat retoric Traian Băsescu.
Structurile de securitate ale Moldovei nu sunt departe de fostele structuri ale URSS. România, în schimb, are servicii puternice, dar n-am putut duce alegerile la bun sfârșit
Traian Băsescu a evidențiat că războiul hibrid a durat mai multe luni și a devenit tot mai intens, implicând nu doar atacuri cibernetice, ci și propagandă pe rețele sociale, inclusiv TikTok.
El a mai explicat că amenințările și dezinformarea au făcut parte din strategia Rusiei de a influența comportamentul alegătorilor, fie pentru a-i descuraja să participe la vot, fie pentru a influența rezultatul alegerilor.
Băsescu a subliniat că impactul acestor atacuri a fost unul semnificativ, afectând funcționarea procesului democratic și subliniind necesitatea unor măsuri mai eficiente de apărare împotriva războiului hibrid.
„Amenințările fac parte din recuzita de război hibrid, de creare de tensiune în populație. Vin, ne atacă rușii, vin rușii… și pe fondul ăsta te și dezinformez, îți dau toate informațiile care cred eu că te întorc de la vot, că te fac să nu te duci la vot sau te fac să faci ce am făcut noi – acest ghiveci electoral în 2024.
Deci, mi-e foarte greu să accept ideea că Republica Moldova, o țărișoară a căror structuri de securitate nu sunt departe de fostele structuri ale Uniunii Sovietice…. Mulți dintre ei acolo s-au instruit, chiar dacă au curățat ei sistemul.
La noi nu s-a putut, deși avem un serviciu de informații mare, puternic SRI-ul, avem un SIE, avem direcția de informații a Armatei, noi n-am reușit să ducem alegerile la bun sfârșit”, a punctat fostul președinte al României.