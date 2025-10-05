Avocata Elisabeta Stan atrage atenția că, în numeroase cazuri, despăgubirile stabilite de stat sunt calculate la valoarea minimă din grila notarială, nu la prețul real de piață. Ea explică faptul că diferențele pot fi uriașe, uneori de până la câteva zeci de ori mai mici decât valoarea corectă.

Avocata spune că printre proprietățile vizate se numără terenuri extravilane și intravilane, spații comerciale și locuințe. Cele mai dificile situații sunt însă cele în care oamenii își pierd singura casă și primesc o sumă insuficientă pentru a-și cumpăra o locuință nouă.

Dacă despăgubirea ar fi calculată la valoarea de piață, proprietarii ar putea să își refacă viața. În schimb, sumele simbolice oferite de stat îi lasă fără acoperiș deasupra capului.

Potrivit avocatei, doar trei din zece români aflați în această situație aleg să conteste în instanță sumele primite de la stat. Cei mai mulți acceptă despăgubirea inițială, fie din lipsă de informare, fie din teama de birocrație. În lipsa unor explicații clare, oamenii nu înțeleg modul în care se calculează despăgubirile, termenul de plată sau procedura de contestare.

„De cele mai multe ori, statul oferă despăgubiri calculate la valoarea minimă din grila notarială, iar acestea pot fi chiar de până la câteva zeci de ori mai mici decât valoarea reală de piață. Întâlnim nenumărate cazuri de expropriere, pentru terenuri extravilane, terenuri intravilane, magazine, unități comerciale. Însă cele mai dureroase cazuri sunt cele în care oamenii își pierd singura casă prin expropriere și primesc o sumă care nu le ajunge nici pentru un apartament mic. Dacă ar primi valoarea reală de piață, ar putea să își cumpere o locuință similară, dar despăgubirea simbolică îi lasă fără acoperiș deasupra capului. Este una dintre cele mai mari nedreptăți – legea le ia casa, dar nu le dă șansa să își refacă viața”, avertizează avocatul Elisabeta Stan.

Situația este vizibilă și în cazul exproprierilor pentru extinderea Magistralei 4 de metrou din București. Mulți proprietari susțin că sumele stabilite sunt mult sub valoarea reală de piață și nu le permit achiziția unei locuințe similare.

Înainte de a deschide procesul, avocatul realizează o evaluare independentă a proprietății pentru a stabili valoarea reală de piață și pentru a verifica dacă despăgubirea oferită este corectă. În cele mai multe cazuri, rezultatele arată că valoarea proprietății este semnificativ mai mare decât suma stabilită de autorități.

Pe baza acestor concluzii, se deschide acțiunea în instanță pentru majorarea despăgubirii. Proprietarii pot cere ca suma primită să fie adusă la valoarea reală de piață, precum și cheltuielile suplimentare legate de cumpărarea unei alte proprietăți — taxe notariale, comisioane sau onorarii de avocat. În unele cazuri se poate solicita și plata dobânzii legale pentru sumele întârziate.

În procesele gestionate de echipa Elisabeta Stan Law Office, instanțele au acordat în medie aproximativ 90% din despăgubirea solicitată, ceea ce confirmă eficiența evaluării independente. Procesul durează, în general, între un an și jumătate și doi ani, iar ultima etapă este executarea silită a statului pentru recuperarea banilor, potrivit adevarul.ro.

Procedura începe cu aprobarea proiectului de expropriere de către Guvern sau autoritățile locale, moment în care se stabilesc indicatorii tehnico-economici și lista proprietarilor afectați. Ulterior, expropriatorul trimite notificări proprietarilor, solicitând depunerea actelor de proprietate în termen de 20 de zile și eliberarea imobilului în 30 de zile.

După aceste etape, se emite decizia de expropriere, care are valoare de titlu executoriu și permite preluarea bunului chiar și fără acordul proprietarului. Urmează stabilirea despăgubirilor de către o comisie locală special constituită.

Proprietarul are la dispoziție trei ani de la data comunicării hotărârii pentru a contesta cuantumul despăgubirii în instanță. În proces, bunul este reevaluat de experți independenți numiți de ambele părți, dar și de instanță, pentru a determina valoarea corectă a despăgubirii.

Legea nu permite anularea exproprierii, dar oferă dreptul de a cere suplimentarea sumei primite. Diferențele pot fi considerabile: de la câteva mii de euro stabilite inițial, până la sute de mii de euro acordate în urma procesului.

Avocata Elisabeta Stan subliniază că fiecare proprietar are dreptul să primească o despăgubire corectă, care să-i permită să își cumpere o locuință echivalentă și să își continue viața. Acceptarea unei sume simbolice înseamnă, de fapt, pierderea unei valori reale și, uneori, pierderea definitivă a unui cămin.