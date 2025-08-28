Cea mai mare despăgubire acordată până în prezent depășește 912.000 de lei și a fost plătită unei familii din localitatea Broșteni, județul Suceava, cea mai afectată zonă.

Locuința, complet distrusă de viitură, a suferit pagube majore, apa afectând structura de rezistență și rupând fundația, ceea ce a dus la demolarea casei, conform documentelor oficiale emise de Primăria Broșteni.

Imobilul era asigurat printr-o poliță facultativă My Home, pentru care prima anuală era de aproximativ 1.450 de lei, valoarea despăgubirii fiind de peste 620 de ori mai mare decât suma plătită de proprietar.

„Apreciez seriozitatea cu care Allianz-Țiriac a tratat situația mea și faptul că a demonstrat respect, transparență și responsabilitate. Este extraordinar să știu că există companii care pun clienții pe primul loc și își respectă rapid și cu seriozitate angajamentele, mai ales în astfel de momente dificile”, a transmis proprietarul locuinței, potrivit unui comunicat.

O altă despăgubire importantă, în valoare de peste 107.000 de lei, a fost plătită pentru o locuință avariată din aceeași localitate, luată complet de viitură și devenită simbol al inundațiilor din nordul țării.

În total, Allianz-Țiriac a achitat până acum despăgubiri de aproximativ 1,5 milioane de lei pentru aproape 100 din cele peste 200 de dosare avizate în baza polițelor facultative de locuință. Pe lângă acestea, compania gestionează și 46 de dosare deschise în baza poliței obligatorii de locuință PAD, procesul de soluționare și despăgubire fiind în derulare pentru toate cazurile.

Recentele fenomene meteo extreme subliniază necesitatea protejării locuințelor prin polițe facultative. Acestea reprezintă singura formă de asigurare care acoperă valoarea reală a locuinței și riscurile majore, inclusiv inundațiile, furtunile, cutremurele și incendiile.

„Rapiditatea cu care am soluționat dosarele de daună și valoarea despăgubirilor deja plătite arată că suntem pregătiți să fim alături de clienții noștri în momente critice, când au cea mai mare nevoie. Acesta este, concret, rolul unei asigurări – să transforme nesiguranța în speranță și să redea oamenilor rapid încrederea că viitorul poate fi reconstruit. Continuăm toate eforturile pentru a sprijini fiecare familie afectată de dezastru și a încheia în cel mai scurt timp toate dosarele de daună avizate”, a declarat Daniela Covăcescu, Director de Operațiuni al Allianz-Țiriac Asigurări.

În prezent, aproape 300.000 de locuințe din România sunt protejate prin polițele facultative emise de Allianz-Țiriac. Într-un context marcat de creșterea frecvenței și intensității fenomenelor extreme, combinația dintre asigurarea obligatorie PAD și o poliță facultativă completă devine esențială pentru siguranța și protecția financiară a familiilor.