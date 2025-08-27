Trei bărbați din Turda, județul Cluj, au fost reținuți de polițiști după ce au adresat injurii și au lansat amenințări la adresa agenților veniți să intervină în urma unei sesizări depuse de o vecină.

O femeie de 55 de ani a alertat Poliția, reclamând că bărbații provoacă deranj prin muzică dată la volum ridicat și prin zgomotul pe care îl făceau.

Polițiștii s-au deplasat la locuința celor trei bărbați și le-au solicitat să reducă volumul muzicii.

Reacția bărbaților a fost una agresivă, aceștia manifestându-se violent la apariția polițiștilor. După ce i-au amenințat și insultat pe agenți, au fost conduși la sediul Poliției.

La început, cei trei bărbați, cu vârste între 26 și 46 de ani, au fost reținuți pentru o perioadă de 24 de ore, iar ulterior magistrații au dispus arestarea lor preventivă sub acuzația de ultraj.

Pentru cei mai mulți oameni, casa este asociată cu siguranța și confortul, un loc unde se pot odihni după o zi solicitantă sau unde pot petrece momente liniștite alături de familie. Însă liniștea poate fi tulburată de o problemă des întâlnită în blocuri și cartiere: vecinii gălăgioși.

Volumul ridicat al muzicii, petrecerile care durează până dimineața sau folosirea aparatelor electrice la ore nepotrivite pot transforma traiul zilnic într-o sursă constantă de stres și disconfort.

În acest context, apare întrebarea firească: ce poți face, concret, atunci când liniștea îți este constant perturbată?Legislația din România pune la dispoziția cetățenilor instrumente clare pentru a-și proteja drepturile, iar opțiunile nu se rezumă doar la sesizări oficiale către autorități.

Legea nr. 61/1991, care stabilește regulile de conviețuire socială, prevede sancțiuni semnificative pentru persoanele care perturbă liniștea vecinilor în afara intervalelor orare permise. Atunci când comportamentul este repetat sau atinge un nivel de gravitate ridicat, se aplică și dispozițiile Codului Penal, prin articolul 371, care incriminează tulburarea ordinii și liniștii publice. În aceste cazuri, un vecin zgomotos nu mai riscă doar amenzi contravenționale, ci se poate confrunta cu un dosar penal și chiar cu obligația de a plăti despăgubiri morale celor afectați.

Potrivit prevederilor legale aflate în vigoare, respectarea liniștii în spațiile de locuit este obligatorie în anumite intervale orare bine stabilite:

22:00 – 08:00: intervalul de noapte, în care orice zgomot puternic sau activitate care poate perturba odihna este strict interzis;

13:00 – 14:00: pauza de prânz, destinată în special protejării timpului de odihnă al copiilor și persoanelor în vârstă.

Aceste prevederi se aplică atât locatarilor de la bloc, cât și celor care locuiesc la casă, iar nerespectarea lor permite oricărui vecin deranjat să solicite intervenția autorităților. În plus, anumite asociații de proprietari introduc reguli suplimentare, precum interzicerea lucrărilor de renovare în zilele de weekend sau prelungirea intervalului de liniște de la prânz.

Gestionarea unor astfel de situații poate porni de la un dialog deschis și respectuos și poate ajunge, dacă este necesar, până la implicarea organelor abilitate. Esențial este ca fiecare locatar să își cunoască drepturile prevăzute de lege și să le aplice cu fermitate, dar și cu responsabilitate, pentru a-și proteja liniștea și confortul zilnic.