Fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, aflat sub control judiciar, a fost din nou însoțit de susținători la prezentarea sa săptămânală la Poliție. Printre aceștia, a fost afișat un steag tricolor cu portretul lui Georgescu imprimat pe una dintre fâșii, modificare ce contravine normelor privind drapelul României.

Legea nr. 75/1994 prevede că steagul național trebuie să păstreze forma și culorile oficiale — albastru, galben și roșu — fără a conține alte imagini sau simboluri. Modificarea tricolorului este interzisă, iar Codul penal sancționează folosirea necorespunzătoare a simbolurilor naționale.

Până acum nu au fost raportate sancțiuni legale pentru expunerea acestui steag personalizat. Apariția sa recentă în fața Poliției ridică întrebări cu privire la aplicarea prevederilor legale privind protecția simbolurilor naționale.

Conform Legii nr. 75/1994, care reglementează modul de arborare a drapelului României și a altor simboluri naționale, este strict interzisă modificarea sau adăugarea pe steagul tricolor a oricăror semne, simboluri, texte sau imagini care înlocuiesc stema țării.

În plus, articolul 24 din Codul penal sancționează faptele de ultraj împotriva simbolurilor naționale, prevăzând pedepse ce pot varia de la amendă până la închisoare între 6 luni și 3 ani, în funcție de gravitatea infracțiunii și de intenția celui vinovat.

De-a lungul timpului, partidul Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a ieșit în public cu drapelul României modificat.

Drapelul României trebuie afișat în mod continuu pe clădirile autorităților și instituțiilor publice, sediile partidelor politice, sindicatelor, unităților de învățământ și cultură, precum și în punctele de trecere a frontierei și la aeroporturile cu trafic internațional. De asemenea, este obligatoriu ca drapelul să fie folosit ca pavilion pe toate navele și ambarcațiunile ce navighează sub pavilion românesc.

Pe lângă arborarea permanentă, tricolorul este afișat temporar în diverse ocazii: cu ocazia zilei naționale și a altor sărbători, în locuri publice desemnate de autoritățile locale; la ceremonii oficiale de rang local, național sau internațional; în timpul vizitelor oficiale ale șefilor de stat și guvern străini; la ceremoniile militare, competițiile sportive sau campaniile electorale, unde steagul este prezent la sediile comisiilor electorale și secțiile de votare.

Persoanele fizice pot arborara drapelul național la domiciliu sau reședință, iar persoanele juridice — cu excepția celor deja menționate — pot afișa drapelul la sediul lor.