Iancu Guda își păstrează angajamentul ferm de a contribui la creșterea nivelului de educație financiară în România, țară care, potrivit lui, are cel mai scăzut nivel în Uniunea Europeană. Guda subliniază că, deși familia lui este asigurată financiar, simte o responsabilitate personală puternică pentru binele țării și intenționează să se concentreze pe educația financiară în rândul tinerilor, în special în învățământul secundar și liceal.

El explică faptul că, deși a încercat în trecut să dezbată și să schimbe opiniile celor care au o viziune greșită asupra finanțelor personale, în special pe tema pensiilor private din Pilon II și III, a renunțat să mai răspundă comentariilor și dezbaterilor de pe rețelele sociale. Guda consideră că este dificil să schimbi mentalitatea adulților deja formați, care adesea aleg propriul interes pe termen scurt, fără să țină cont de consecințele pe termen lung.

„Chiar cred ca este foarte important sa incercam sa intelegem, sa avem mintea deschisa, sa nu mai fim egoisti (sa vedem imaginea de ansamblu), sa temperam putin emotiile cu (macar putina) gandire rationale (“ia sa vedem ce spun cifrele”) mai am cel putin 2-3 opinii diferite? Ce spun altii? Cu ce argumente? Eu gandesc critic?”, a scris specialistul.

Pentru a explica oamenilor ce rol au pensiile private, Iancu Guda a venit cu argumente care demontează miturile în materie de finanțe.

Într-o serie de argumente detaliate, Iancu Guda explică mecanismele din spatele sistemului de pensii private și dezminte miturile legate de acestea. El afirmă că scopul principal al pensiilor private este să ofere stabilitate financiară la bătrânețe, nu o sumă mare imediat la pensionare.

„SCOPUL sistemului privat de pensie este sa ofera STABILITATE FINANCIARA la batranete, nu sa primesti o suma mare de bani la 65 ani pe care, realist, majoritatea o va cheltui imediat sau va tine banii in depozite, pentru ca romanii nu stiu cum sa investeasca, acesta este adevarul dureros. Ambele variante sunt tragice. Pensia publica Pilon 1 reprezinta deja doar 45% din salariul mediu. Proiectiile demografice indica foarte clar ca rata de inlocuire va scade la 35% in 10 ani, respectiv 25% in 20 ani. In puterea de cumparare de astazi, imaginati-va ce inseamna o pensie de 1.300 lei (25% din salariul mediu). FACI FOAMEA. De aceea este nevoie de un sistem privat de pensii care sa iti completeze pensia de la stat pe o perioada cat mai indelungata, cu distribuire graduala o perioada mai lunga de timp (ex: 10 ani)”, spune expertul.

Iancu Guda subliniază că banii din aceste fonduri nu sunt complet „privati”, deoarece aproape jumătate provin din facilități fiscale acordate de stat.

„SUNT BANII MEI PRIVATI SI FAC CE VREAU CU EI. Pe fond este corect, dar nuantele fac diferenta. Nu sunt (doar) banii tai privati … sunt banii tai de PENSIE PRIVATA. Deci, scopul este exact acesta: sa incasezi o pensie graduala pe durata vietii. Iar banii nu sunt chiar 100% privati, adica din eforturi si economii proprii, inclusiv la Pilonul III. Se estimeaza ca aproximativ 40% din cele 155 miliarde (deci cca. 62 miliarde accumulate in 18 ani) reprezinta sume provenite din deduceri fiscale pe care statul roman le-a acordat ca sa se acumuleze niste bani privati DE PENSIE. Cu alte cuvinte, nu sunt doar banii tai acolo. Aproape jumatate provin din faciliati fiscale, adica taxe diminuate, cu SCOPUL unei batraneti linistete din punct de vedere financiar”, a scris specialistul pe pagina sa de Facebook.

De asemenea, Guda explică că suma medie acumulată de un român în aceste fonduri nu reprezintă o avere, iar retragerea integrală a banilor duce la pierderi fiscale importante.

„SUMA NU ESTE O AVERE. Chiar si pentru media din Romania. Acum avem cca. 150 miliarde lei in Pilonul II + III pentru aproape 9 milioane contributori. Aceasta inseamna cca. 3500 eur in medie. Se estimeaza ca pana la pensie suma poate ajunge 5.000-6.000 eur / medie, evident poate fluctua de la o persoana la alta. Dupa 35 ani de contributie … realist, nu este o avere! Nu sunt bani care sa iti rezolve toate nevoile. Tocmai de aceea trebuie sa ramana in sistemul privat de pensii pentru a produce randament mai departe. Se poate dubla la fiecare 10 ani suma daca este investita in continuare. Cu alte cuvinte, daca scoti gradual banii de pensie, vei obtine de doua ori mai multi bani. Cati romani stiu sa isi dubleze singur banii la varsta de 65 ani? Realist!? Aproape de zero …”, adaugă acesta.

Iancu Guda a precizat că plata graduală a pensiei pe o perioadă de zece ani oferă un randament suplimentar și protecție pentru urmași.

„DACA SCOTI TOTI BANII IMEDIAT, PIERZI INSTANT 10% CASS (ce depaseste pragul de 3000 RON) si inca 10% pe component de castig din ce ramane (CASTIG – 3000 – CASS). Sunt bani multi, pierzi cel putin 15% din toata suma adunatată timp de 35 ani. Pierzi minim 1000 eur … taxe care se pot evita si bani care se pot dubla (taxele neplatite) daca raman sa produca randament in continuare. Deci pierzi 2000 eur / medie daca consideram si costul de oportunitate pierdut (randamentul nematerializat). Daca retragi banii gradual platesti taxe zero, deoarece foarte probabil, pentru marea majoritatea, plata lunara de pensie NU VA DEPASI PRAGUL DE 3000 lei”, afirmă specialistul.

Fostul candidat atenționează că schimbarea regulilor în procesul de retragere a pensiilor private este justificată și se aliniază practicilor aplicate în alte țări dezvoltate, deși este implementată cu întârziere în România. El atrage atenția că deciziile individuale privind retragerea banilor afectează întregul sistem și, implicit, toți contribuabilii.

„STATUL VREA BANII MEI … Nu, nu aici este miza. Desi ne place sa credem in conspiratii, IMPACTUL ESTE IRELEVANT. Momentan 2% … poate ajunge maximum 10% la maturitate din ce nevoie are statul de finantare. Nu aici este miza. Daca banii raman administrati in sistemul de pensii intr-adevar, se investesc in obligatiuni, majoritar romanesti. Dar impactul este foarte mic avand in vedere nevoia de finantare a statului. Spre exemplu, in 2025 sistemul privat de pensii Pilon II + II vor distribui cca. 6 miliarde lei plati pentru cei care ajung la varsta de pensionare. Daca ar retrage 25%, diferenta de 75%, adica 4,5 miliarde lei se investeste in obligatiuni de stat. Dar, stiti ce nevoie de finantare avem pentru deficitul fiscal + dobanzi (serviciul datoriei)? Cca. 200 miliarde lei. Deci, impactul acestui mechanism de plata graduala pensie private este de doar 2% vs nevoia de finantare a statului. Niciodata nu va depasi 10% (sunt asa de complicate calculele de estimare pentru urmatorii 10-15 ani cand sistemul va ajunge la maturitate completa, ca nu este nici locul nici momentul sa va scriu aici toate ecuatiile)”, a scris acesta.

În încheiere, Iancu Guda face un apel la români să-și deschidă mintea, să privească imaginea de ansamblu și să gândească critic și rațional în privința finanțelor personale și a sistemului de pensii. El subliniază că fiecare cetățean este parte a aceleiași comunități și că acțiunile individuale au impact asupra întregii societăți.

„VOI INCASA DOAR O PARTE DIN BANI. IMI FURA BANII. NU este adevarat. Poti incasa absolut toti banii + randament daca alegi varianta de plata in transe egale timp de 10 ani. Eu nu inteleg un lucur: astazi poti incasa integral suma sau in transe egale timp de 5 ani (situatie in care banii se pun intr-un cont fara dobanda si primesti in rate 5 ani). De ce este OK sa primesti banii in 5 ani fara dobanda, dar nu este OK sa primesti in 10 ani cu dobanda care se acumuleaza intre timp, un randament annual consistent de cca. 7% la un risc foarte mic. CE NU APUC SA PRIMESC SE PIERDE. Fals. Daca alegi varianta de plata in transe egale in 10 ani, dar nu apuci sa te bucuri de ei, diferente nedistribuita se plateste la urmasi. Desigur, pot exista situatii exceptionale in care NU ai urmasi si ai o boala grava si vrei sa te bucuri de toti banii daca mai ai 1-2 ani de trait. OK, pot sa inteleg aceste exceptii. Nicio lege nu poate fi perfecta si nu poate acoperi absolut toate situatiile. TOCMAI DE ACEEA PROIECTUL ESTE IN DEZBATERE PUBLICA. Nu inteleg de unde atata panica si disperare. Se pot aduce genul acesta de amendamente care sa acopere situatiile exceptionale”, explică acesta.

Guda continuă să explice oamenilor de ce o lege care să reglementeze plățile efectuate din Pilonul II de pensii este atât de necesară.

„DE CE DOAR 25% AVANS si DE CE 10 ani? Pentru ca 25% este exact avansul mediu care sa plateste in tarile OECD. Pentru ca 10 ani este sufficient, deoarece speranta medie de viata este de 75 ani calculat pentru toate decesele (inclusiv copii la nastere, sau tineri in accidente). Speranta medie de viata calculata doar pentru cei care ating varsta de 65 ani este de … 15 ani. DA. 10 ani este chiar un prag redus. Unele tari au distribuire graduala de 15 sau 20 ani, corelata cu speranta medie de viata. DACA IAU TOTI BANII NU FAC NIMANUI NICIUN RAU! Ba da … iti faci tie, in primul rand, pentru ca pierzi 15% din taxe platite (CASS 10% pentru suma incasata care depaseste 3000 lei si impozit venit 10% pe diferenta dintre componenta de castig – 3000 lei – CASS). Si apoi, faci rau tuturor celor care se pensioneaza dupa tine. Ca sa lichideze investitiile si sa iti dea banii toti deodata, fondurile de pensii vor vinde obligatiunile pe care le detin, ceea ce inseamna scaderea preturilor instrumentelor financiare, deci o lovitura de pierdere care te loveste fix la scadenta, atunci cand te pensionezi. Tu vei suferi anul acesta pentru ca cei care s-au pensionat anul trecut au vrut toti banii inapoi. Precum o turma care se duce orbeste catre prapastie, cei din mijloc cred ca inainteaza, cei de pe margine observa caderea”, a spus specialistul.

Iancu Guda este un antreprenor și specialist în educație financiară din România, cunoscut pentru implicarea sa activă în promovarea cunoștințelor financiare în rândul populației. De-a lungul timpului, Guda a fost implicat în numeroase proiecte și campanii dedicate creșterii nivelului de educație financiară, atât în mediul online, cât și în cadrul evenimentelor publice.