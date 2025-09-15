Fostul premier Victor Ponta lansează critici dure la adresa membrilor USR din Guvernul condus de Ilie Bolojan. Acesta își exprimă nemulțumirea față de decizia Cabinetului de a contracta împrumuturi pentru achiziții militare, în condițiile în care marile proiecte de investiții au fost abandonate din lipsă de fonduri.

Totodată, Ponta consideră că lipsa unei reacții oficiale din partea ministrului de Externe, Oana Țoiu, în urma asasinării lui Charlie Kirk, reprezintă o eroare diplomatică gravă.

Primul vizat de fostul șef al Guvernului este ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, care a prezentat drept „o victorie” faptul că România va beneficia de 17 miliarde de euro pentru apărare, deși, în realitate, banii provin dintr-un împrumut.

„O să le plătim noi, cei tineri – dintre care mulți au votat sau încă votează cu actuala conducere – și copiii noștri, dacă vor mai rămâne în țară. România este, desigur, foarte bine că e parte din NATO, dar când anunți că țara primește 17 miliarde de euro, trebuie să precizezi clar că este vorba despre un împrumut. Banii aceștia se vor duce în afară, în industriile de apărare ale altor state. Când nu ai bani pentru pensii, spitale și școli, să iei 17 miliarde și să-i bagi în armament nu e o veste bună pentru populație”, a declarat Victor Ponta la România TV.

Criticile nu s-au oprit aici. Ponta a acuzat-o pe Oana Țoiu că ar acționa mai degrabă ca un reprezentant al Ucrainei decât ca ministru al României, iar pe Radu Miruță, ministrul Economiei, îl consideră responsabil pentru stagnarea proiectelor din energie.

„Industria de apărare este la USR, deci tot acolo. Trăim momentul în care un partid care nu a obținut nici 10% în alegeri conduce România. Nu știu dacă direcția în care mergem e una corectă. Suntem conduși de un partid extremist, pe fondul slăbiciunii liderilor PNL. Cine cunoaște situația știe cât de mult au fost întârziate proiectele mari – mai ales cele din energie. Dacă la Mediu pui un ministru care ține cu viezurele, era clar că totul va fi blocat. Tăiem, mărim taxe, dar nu ne va fi mai bine, ci mai rău.”

În opinia sa, soluția nu stă în austeritate, ci în investiții și atragerea de specialiști, însă actuala guvernare ar urmări doar să stoarcă ce mai poate din buget.

„Ne jefuiesc. Și veniturile la buget vor scădea. Ne împrumutăm doar ca să facem ce ni se spune, iar tot ce au reușit românii – inclusiv cei plecați afară – să adune în 12 ani de muncă, li se ia acum înapoi și se duce în străinătate.”

Ponta a comentat și cazul asasinării lui Charlie Kirk, afirmând că lipsa unui mesaj oficial de condoleanțe din partea Ministerului Afacerilor Externe este o gafă diplomatică de proporții.