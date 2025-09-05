Cererea a fost formulată de deputatul AUR Cosmin Corendea, vicepreședinte al Comisiei pentru Politică Externă din Camera Deputaților. Acesta subliniază faptul că ministrul a demonstrat în repetate rânduri incompetență diplomatică, cu efecte negative asupra imaginii României.

Corendea spune că demisia de onoare este o cutumă politico-diplomatică prin care un oficial își asumă responsabilitatea atunci când imaginea țării este afectată, iar în cazul actual acest principiu fundamental nu ar fi respectat.

„Motivul pentru care doamna ministru de externe ar trebui să își dea demisia este foarte simplu: incapacitatea dânsei de a înțelege și de a aplica, în același timp, politica externă. Demisia de onoare, în politica externă, este o cutumă politico-diplomatică, nu o obligație juridică. Este un gest prin care un demnitar își asumă responsabilitatea atunci când imaginea țării este grav afectată, iar doamna Țoiu nu înțelege acest principiu fundamental”, a declarat deputatul Cosmin Corendea.

Deputatul AUR afirmă că menținerea Oanei Țoiu în fruntea MAE riscă să ducă la deteriorarea relațiilor internaționale construite în timp de diplomații români. China este descrisă drept un partener strategic global, iar lipsa de profesionalism a ministrului plasează România într-o poziție fragilă pe scena internațională.

„Ieșirile publice ale doamnei ministru riscă să deterioreze relații internaționale construite de zeci de ani, de diplomații români. China este un partener strategic global, iar lipsa de profesionalism a doamnei Țoiu pune România într-o poziție fragilă pe scena internațională”, a subliniat deputatul AUR.

Corendea subliniază și faptul că România, deși este al șaselea stat ca populație din Uniunea Europeană și un contributor important la sprijinirea Ucrainei, nu are niciun reprezentant în rândul celor 43 de experți europeni desemnați să coordoneze politica externă a Uniunii. În opinia sa, absența României din acest organism reprezintă un eșec diplomatic evident, pus pe seama conducerii Ministerului Afacerilor Externe și a lipsei de viziune a Oanei Țoiu.

„România, stat cu milioane de cetățeni peste graniță, perfect aliniată politicilor europene, nu are un reprezentant în organismul care decide direcția externă a Uniunii. Acesta este un eșec diplomatic evident, iar vina aparține conducerii Ministerului Afacerilor Externe și lipsei de viziune a doamnei Țoiu”, a conchis Cosmin Corendea.

Pe lângă criticile AUR, fostul premier Victor Ponta a lansat, la rândul său, atacuri dure la adresa actualei șefe a diplomației române. Acesta a ridiculizat pozițiile exprimate de Oana Țoiu cu privire la vizita lui Adrian Năstase și Vioricăi Dăncilă în China, la invitația președintelui Xi Jinping. Ponta susține că este rușinos pentru România ca Ministerul de Externe să fie condus de o persoană pe care o consideră lipsită de experiență, pregătire și viziune, și care ar compromite imaginea țării în relațiile externe.

„Din păcate pentru România, printr-un accident nefericit și rușinos al istoriei, țara noastră este reprezentată astăzi doar de doamna ministru Toiu – o persoană cu o mentalitate de bolșevic, de mic comunist incult, bântuit de frustrări personale și de aberații ideologice. Numai doamna Toiu, din păcate, poate să reprezinte România la toate întâlnirile cu funcționari necunoscuți din Ucraina, Moldova sau Bruxelles; doar ea vorbește în numele MAE și al României prin lingușeli grețoase și lozinci proletcultiste, repetate obsesiv. Oare Madam Toiu a dat comunicat sa il certe pe Donald Trump ca s-a intalnit cu Vladimir Putin ( poate mi-a scapat mie)”, a scris Ponta pe Facebook.

Fostul premier a comparat diferența dintre Oana Țoiu și foștii premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă cu diferența dintre un automobil de lux și unul depășit, apreciind că doar actualul ministru reprezintă România în plan oficial, dar o face într-un mod care aduce prejudicii reputației externe. În același timp, Ponta a subliniat că, în calitate de persoane private, Năstase, Dăncilă sau el însuși au libertatea de a călători și de a se întâlni cu lideri internaționali fără a solicita acordul Ministerului de Externe.

„Adrian Năstase, Viorica Dăncilă, eu și orice alt cetățean român avem dreptul constituțional de a călători unde dorim, de a ne întâlni cu cine dorim și de a ne fotografia cu cine dorim – fără a cere voie și fără a primi aprobarea doamnei Toiu sau a „Tribunalului Poporului” al USR. Numai doamna Toiu reprezintă România oficial și, din păcate, o face de rușine. Noi, ceilalți, nu reprezentăm decât pe noi înșine – iar diferența de pregătire profesională, de calitate umană și de experiență între Adrian Năstase, Viorica Dăncilă și doamna Toiu este comparabilă cu diferența dintre un Mercedes și un Trabant”, a explicat fostul premier.

El a remarcat că persoane private au avut ocazia să se întâlnească cu președintele Xi Jinping, în timp ce ministrul se laudă doar cu întâlniri cu funcționari europeni sau ucraineni de rang inferior. Ponta consideră că acesta este nivelul la care a ajuns reprezentarea diplomatică a României.

„Pot înțelege frustrările personale ale doamnei Toiu, care se laudă cu fotografii atunci când dă mâna cu niște funcționari europeni sau ucraineni, dar în același timp vede cum persoane private au ocazia să dea mâna cu președintele Xi Jinping. Din păcate, acesta este nivelul ei – și acesta este nivelul la care a decăzut reprezentarea diplomatică a României. Noi, persoane private, avem acces și relații în zone diplomatice la care doamna Toiu nu are nicio șansă să ajungă, nici măcar în vis”, a transmis Ponta.

În opinia sa, România ar trebui să trateze cu respect China, a doua economie a lumii, chiar și prin canale neoficiale, iar modul în care Țoiu abordează acest subiect ar fi o dovadă de „bolșevism”. Fostul premier acuză că actuala conducere a MAE distruge corpul diplomatic și tradițiile unei elite a statului și că prin implicarea într-o dispută cu persoane private demonstrează lipsa de înțelegere atât a rolului său, cât și a principiilor democratice.

„Faptul că doamna Toiu distruge corpul diplomatic și tradițiile unei elite ale statului român este deja tragic. Iar faptul că se ridică să se lupte cu persoane private care au acces la evenimente și lideri internaționali demonstrează lipsa totală de înțelegere, atât a poziției pe care o ocupă, cât și a principiilor democratice”, a avertizat acesta.

Ponta consideră însă că relațiile României cu China se vor menține prin canale alternative, deoarece Beijingul are capacitatea de a ignora cu eleganță erorile actualei conduceri de la București. În opinia sa, doar după ce politica actuală a ministrului Oana Țoiu va fi abandonată, România va putea reveni la o reprezentare diplomatică demnă.

„Vestea bună este că o țară precum China are cultura și capacitatea de a ignora cu eleganță asemenea „accidente istorice” gen doamna Toiu; iar relațiile României cu China – o țară prietenă, a doua economie a lumii și membru permanent al Consiliului de Securitate – se mențin prin canale neoficiale, până când „revoluția bolșevică” a doamnei Toiu și a celor din jurul ei va ajunge la coșul de gunoi al istoriei diplomației românești”, a mai scris Ponta.

Acesta a adăugat că nu a participat la vizita în China, dar că atacurile la adresa lui Adrian Năstase și Vioricăi Dăncilă sunt dovada unei atitudini de „bolșevism și protocomunism”, asemănătoare practicilor de dinainte de 1989, când erai criticat pentru simplul fapt că intrai în contact cu diplomați occidentali.