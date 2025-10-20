Tranșa denominată în euro, cu scadență de 10 ani și o dobândă de 6,50%, a rămas cea mai căutată pe segmentul valutar, reflectând interesul investitorilor pentru plasamente pe termen lung. În numai 8 zile, subscrierile pentru această tranșă au depășit echivalentul a 492,4 milioane de lei (96.765.500 euro), fiind realizate prin 3.746 de ordine de subscriere.

„Încrederea pe care investitorii o arată constant în titlurile de stat FIDELIS este un semnal puternic pentru stabilitatea financiară a României. Suma totală investită de 2,2 miliarde de lei atrasă în această ediție validează eforturile noastre de a oferi instrumente sigure, neimpozabile și avantajoase. FIDELIS este un angajament pe termen lung față de dezvoltarea pieței de capital. Iar parteneriatul nostru cu donatorii-investitori, care au plasat peste 143 de milioane de lei, subliniază valoarea pe care o acordăm responsabilității sociale și solidarității.”, a declarat Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Parteneriatul cu campania „România are sânge de rocker, acum și de investitor”, derulată împreună cu „Morning Glory cu Răzvan Exarhu” și Rock FM, a stimulat din nou implicarea investitorilor.

În tranșa specială dedicată, 3.235 de donatori-investitori au subscris un total de 143.718.700 lei, beneficiind de cea mai mare dobândă a ediției, de 8,20% la scadența de 2 ani. În plus, pragul minim de subscriere a fost redus de la 5.000 de lei la doar 500 de lei, facilitând accesul unui număr mai mare de participanți.

Tranșa în lei, cu scadența de 2 ani și dobândă de 7,20%, a atras investiții totale de 606.160.200 lei prin 6.356 de ordine, fiind cea mai solicitată tranșă ca număr de subscrieri.

Emisiunea în euro, cu scadența la 10 ani și dobândă de 6,50%, a acumulat 96.765.500 euro (peste 492,4 milioane lei) prin 3.746 de ordine.

Tranșa în euro, cu scadența la 3 ani și dobândă de 4,15%, a strâns 96.619.500 euro (aproximativ 491,6 milioane lei) prin 3.331 de ordine.

Emisiunea în lei cu scadența la 6 ani și dobândă de 7,90% a atras 126.368.000 lei.

Tranșa în lei cu scadența la 4 ani și dobândă de 7,60% a cumulat 70.562.300 lei.

Emisiunea în euro cu scadența la 5 ani și dobândă de 5,25% a adunat 52.711.300 euro (peste 268,2 milioane lei).

Dobânzile și câștigurile de capital sunt neimpozabile;

Titlurile pot fi vândute înainte de scadență pe Bursa de Valori București, cu dobânda aferentă perioadei de deținere.

De la lansarea Programului FIDELIS, investițiile totale atrase au depășit 59,32 miliarde lei, prin peste 479.000 de subscrieri, iar contribuția donatorilor-investitori în parteneriat cu Rock FM a depășit 3,76 miliarde lei.