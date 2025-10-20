Senatul a adoptat luni proiectul de lege care prevede scutirea de la plata taxei judiciare de timbru pentru cererile de divorț și partaj formulate de victimele violenței domestice. Actul normativ a fost aprobat cu 122 de voturi „pentru” și o abținere, reprezentând un pas important în sprijinirea persoanelor aflate în situații de abuz.

Propunerea legislativă modifică articolul 29 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru și introduce o prevedere clară:

„Sunt scutite de plata taxei judiciare de timbru cererile de divorţ şi de partaj privind bunurile comune atunci când sunt formulate de victime ale infracţiunii de violenţă în familie, astfel cum sunt definite de (…) Legea 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea informării, sprijinirii şi protecţiei victimelor infracţiunilor împotriva agresorilor lor”, prevede proiectul adoptat.

Adoptarea acestei măsuri vine la doar câteva zile după ce deputatul PNL Alina Gorghiu, președinta Comisiei speciale pentru legislația privind prevenirea și combaterea violenței domestice – „România fără violență domestică” –, a anunțat că a inițiat proiectul și că acesta a primit toate avizele favorabile, inclusiv de la Consiliul Legislativ și Consiliul Economic și Social.

Într-un comunicat, Gorghiu a subliniat că prin această modificare legislativă se elimină o barieră financiară importantă care împiedica victimele să se desprindă de agresor și să își reconstruiască viața în siguranță:

„Prin această modificare legislativă, eliminăm o barieră financiară importantă pentru victimele violenţei în familie, care doresc să se desprindă de agresor şi să îşi reconstruiască viaţa în siguranţă”, a declarat Alina Gorghiu.

Deputatul PNL a atras atenția că multe victime rămân captive într-o relație abuzivă din cauza dependenței materiale față de agresor, iar măsura propusă oferă o șansă reală de independență și protecție.

„Scutirea de taxe pentru divorţ şi partaj este o măsură concretă şi necesară, care oferă o şansă reală de independenţă şi protecţie celor aflaţi în situaţii vulnerabile”, a adăugat Gorghiu.

Aceasta a mai explicat că legea nu presupune un impact bugetar semnificativ, însă are un efect major asupra siguranței și demnității victimelor, fiind o dovadă că statul poate interveni eficient pentru a oferi sprijin real, nu doar formal.

„Prin această lege, statul îşi asumă rolul de a sprijini activ victimele, nu doar prin ordine de protecţie, ci şi prin măsuri care le redau controlul asupra propriei vieţi. Este o dovadă că legislaţia poate deveni un instrument real de sprijin, nu doar de constatare a problemelor”, a subliniat Alina Gorghiu.

Parlamentarul liberal a insistat și asupra necesității unei colaborări între toate instituțiile implicate — poliție, instanțe și servicii sociale — pentru a garanta accesul real la justiție și protecție efectivă pentru victime.

„România face, prin acest proiect, un pas important către un sistem de justiţie empatic, echitabil şi solidar cu victimele violenţei”, a concluzionat Gorghiu.

Adoptarea în Senat reprezintă o etapă esențială în demersul legislativ, urmând ca proiectul să ajungă în Camera Deputaților, care este for decizional.