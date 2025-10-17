Alina Gorghiu a transmis într-un comunicat că măsura a primit toate avizele necesare, inclusiv din partea Consiliului Legislativ și a Consiliului Economic și Social, și a obținut raport favorabil de la Comisia parlamentară pentru combaterea violenței domestice, urmând să fie supusă votului în plenul Senatului.

Potrivit acesteia, modificarea legislativă va elimina o barieră financiară semnificativă pentru victimele violenței domestice care doresc să se desprindă de agresor și să-și reconstruiască viața în siguranță.

”Măsura a primit toate avizele favorabile, inclusiv de la Consiliul Legislativ şi Consiliul Economic şi Social (CES), a obţinut raport favorabil din partea Comisiei parlamentare pentru combaterea violenţei domestice şi urmează să intre la vot în plenul Senatului. Prin această modificare legislativă, eliminăm o barieră financiară importantă pentru victimele violenţei în familie, care doresc să se desprindă de agresor şi să îşi reconstruiască viaţa în siguranţă”, spune Alina Gorghiu într-un comunicat.

Deputatul PNL a afirmat că majoritatea victimelor rămân prinse într-o relație abuzivă din cauza dependenței materiale față de agresor.

”Scutirea de taxe pentru divorţ şi partaj este o măsură concretă şi necesară, care oferă o şansă reală de independenţă şi protecţie celor aflaţi în situaţii vulnerabile”, subliniază Gorghiu.

Proiectul modifică articolul 29 din OUG nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, introducând o referire la definiția victimelor prevăzută de Legea nr. 211/2004 privind protecția acestora.

Alina Gorghiu a subliniat că, prin această lege, statul își asumă rolul de a sprijini efectiv victimele, nu doar prin ordine de protecție, ci și prin măsuri care le oferă control asupra propriei vieți. Potrivit acesteia, modificarea implică un impact bugetar redus, dar are un efect semnificativ asupra siguranței și demnității victimelor violenței domestice, demonstrând că legislația poate fi un instrument real de sprijin, nu doar un mecanism de constatare a problemelor.

”Prin această lege, statul îşi asumă rolul de a sprijini activ victimele, nu doar prin ordine de protecţie, ci şi prin măsuri care le redau controlul asupra propriei vieţi. Această modificare are un impact bugetar minim, dar un efect major pentru siguranţa şi demnitatea victimelor violenţei domestice. Este o dovadă că legislaţia poate deveni un instrument real de sprijin, nu doar de constatare a problemelor”, subliniază Alina Gorghiu.

Ea a mai precizat că toate instituțiile implicate – de la poliție și instanțe, până la serviciile sociale – trebuie să acționeze pentru același scop: asigurarea protecției reale a victimelor și garantarea accesului lor neîngrădit la justiție.