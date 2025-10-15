Deputatul PSD Adrian Câciu consideră că propunerea președintelui este legitimă, atâta timp cât colaborarea dintre instituții se menține în cadrul stabilit de Constituție.

„Este o idee bună, dacă ea se păstrează în limitele de colaborare interinstituțională prevăzută de constituție”, a afirmat Câciu, explicând că Nicușor Dan a nuanțat deja subiectul prin referirea la cadrul constituțional.

Parlamentarul a adăugat că președintele „a vrut să spună că se introduce din nou corupția în strategia de apărare ca element de vulnerabilizare a siguranței naționale”, o abordare care a mai existat în România.

Câciu a atras însă atenția asupra faptului că menționarea expresă a SRI a provocat discuții, întrucât combaterea corupției revine, potrivit legii, Parchetului.

„Ținând cont de toate nuanțele și toate elementele de trecut, dar și de realitatea constituțională, SRI, dacă are informații cu privire la posibile tentative, acte sau fapte de corupție, trebuie să le înainteze Parchetului, așa cum ar trebui să facă orice instituție sau orice cetățean. Dar nu mai mult de atât. Adică să nu ajungem în păcatul trecutului, când am avut protocoale secrete și tot felul de înțelegeri pe sub masă. Înțeleg ce a zis președintele în cheia colaborării interinstituționale și a sesizării Parchetului, acolo unde există premisa săvârșirii unor acte de corupție sau conexe corupției”.

Fostul ministru a adăugat că justiția trebuie să rămână singura autoritate în administrarea probelor și în formularea rechizitoriilor. El a comparat contextul actual cu perioada administrației Băsescu, menționând:

„Eu nu cred că Nicușor Dan este un Băsescu. Nicușor Dan este cu totul altfel de președinte și vreau să cred în buna sa credință. Totuși are de abia câteva luni de când e președinte. Cât se păstrează toate aceste repere, cred că nu suntem într-o zonă periculoasă”, a spus el.

Deputatul PNL Alina Gorghiu salută inițiativa președintelui, argumentând că aceasta este compatibilă cu atribuțiile Consiliului Suprem de Apărare a Țării prevăzute în Constituție.

„Ideea o salut, pentru că este o temă de actualitate – nu doar în România, ci și la nivel european. Fiecare șef de stat are dreptul, conform Constituției, dar și responsabilitatea, de a propune direcțiile strategice în materie de securitate națională”, a spus Gorghiu.

Ea a subliniat că, potrivit articolului 119 din Constituție, CSAT „organizează și formalizează activitățile care privesc apărarea țării, securitatea națională”, ceea ce permite includerea corupției și a marii evaziuni fiscale între amenințările la siguranța statului.

„Nu e o problemă constituțională să ajungem să considerăm corupția și marea evaziune fiscală drept amenințări la adresa securității naționale”, a precizat deputatul PNL.

În prezent, corupția și evaziunea fiscală figurează doar la capitolul „riscuri și vulnerabilități” din strategia aflată în vigoare pentru perioada 2020–2024.

„Am trece la o direcție de strategie operațională, dacă înțeleg eu bine ce dorește președintele României”, a adăugat Gorghiu.

În privința rolului SRI, aceasta a subliniat că instituția își îndeplinește atribuțiile conform legii, dar a avertizat că experiențele din trecut impun transparență.

„Toată lumea care a trecut prin experiența binomului SRI-DNA din vremurile apuse știe că această temă este una sensibilă. E nevoie de mecanisme transparente, de o colaborare clară între instituții. Lipsa de transparență a generat abuzuri”, a punctat Gorghiu.

Deputatul USR Radu Mihaiu consideră că subiectul trebuie discutat calm și echilibrat, pentru a evita riscul ca serviciile secrete să depășească atribuțiile legale.

„Haideți să avem o discuție așezată apropo de rolul pe care îl poate juca SRI în această privință. Cu siguranță, administrarea de probe, de exemplu, nu poate să rămână decât la Parchet”, a afirmat Mihaiu.

El a recunoscut că „ideea că avem un stat în care corupția este una din amenințările la siguranța națională nu cred că poate fi combătută”, dar a atras atenția că trebuie respectate principiile constituționale.

„Haideți să vedem și care sunt acele precauții de care vorbea inclusiv președintele Nicușor Dan, pe care le va trebui să le luăm pentru a ne asigura că suntem în limitele și constituționalității și al unei societăți democratice normale”, a adăugat deputatul USR.

Deputatul UDMR Csoma Botond respinge ideea extinderii implicării SRI în lupta anticorupție, argumentând că legislația actuală prevede deja obligațiile de colaborare între instituții.

„Potrivit actelor normative în vigoare, dacă serviciile secrete iau cunoștință despre faptul că cineva a comis o infracțiune, aceste servicii secrete sunt obligate să comunice acest lucru organelor de urmărire penală”, a explicat Botond.

El a precizat că nu vede necesitatea unei implicări suplimentare:

„Dincolo de asta, ce să mai facă SRI în lupta împotriva corupției eu nu prea am înțeles.”

Deputatul a reamintit că „protocoalele între SRI și instituțiile din justiție” au fost declarate neconstituționale de Curtea Constituțională și a adăugat:

„Eu cred că acest sistem, care este în vigoare și acum, potrivit actelor normative, e unul bun și lupta împotriva corupției este la DNA și la Parchet. Nu înțeleg de ce ar fi nevoie într-o mai mare măsură de SRI în acest lucru. Nu cred că într-o țară democratică sarcina serviciului secret ar fi să se ocupe cu marea corupție. SRI trebuie să se ocupe de securitatea națională”, a concluzionat Csoma Botond.

Președintele Nicușor Dan a anunțat că viitoarea Strategie Națională de Apărare a Țării, document ce urmează să fie aprobat până la sfârșitul lunii noiembrie, va include o componentă privind implicarea SRI în combaterea corupției. Șeful statului a precizat că această măsură trebuie aplicată „cu toate precauțiile”, pentru a evita interferența între serviciile de informații și activitatea Parchetului.