Pieţele bursiere din Europa au înregistrat marţi cele mai scăzute niveluri din ultimele două săptămâni, pe fondul intensificării tensiunilor comerciale dintre Statele Unite şi China, ceea ce i-a determinat pe investitori să evite activele considerate riscante, potrivit CNBC.

Indicele Stoxx 600 a închis ziua cu un declin de 0,6%, iar DAX-ul german a coborât cu 0,9%.

Atmosfera de incertitudine a fost alimentată de ameninţarea lansată de preşedintele Donald Trump privind impunerea unor noi tarife de 100% pentru produsele chineze, ca reacţie la decizia Beijingului de a restricţiona exporturile de pământuri rare – resurse esenţiale pentru industriile de înaltă tehnologie, apărare şi semiconductori. China deţine aproximativ 70% din producţia globală de astfel de materii, iar măsura ridică semne de întrebare legate de eventuale întreruperi în lanţurile globale de aprovizionare.

În Europa, sectorul minier a fost cel mai afectat: indicele Stoxx Basic Resources a scăzut cu 2,1%. Acţiunile Michelin au pierdut 9%, după ce compania a redus estimările financiare pentru întregul an, invocând „deteriorarea mediului economic” şi o scădere de 10% a vânzărilor din America de Nord, influenţate negativ de tarife şi de deprecierea dolarului american. În plus, Deutsche Bank a diminuat preţul-ţintă pentru acţiunile Michelin cu 16%.

În contrapondere, titlurile Ericsson au crescut cu aproape 18%, compania raportând rezultate peste aşteptări în trimestrul al treilea. Profitul net a avansat cu 191%, până la 11,3 miliarde de coroane suedeze (aproximativ 1,2 miliarde dolari), susţinut de o creştere de 9% a vânzărilor în segmentul Cloud Software & Services.

BP a informat că anticipează pierderi contabile post-impozitare de până la 500 milioane dolari pentru trimestrul al treilea, înaintea raportului oficial din noiembrie. Acţiunile companiei erau în scădere cu 1,7%.

Şi sectorul aeronautic şi de apărare european a resimţit presiuni: indicele Stoxx Europe Aerospace & Defense a pierdut 1,5%, pe fondul temerilor că restricţiile impuse de China ar putea afecta aprovizionarea cu minerale critice pentru producţia de echipamente militare – de la avioane de luptă până la rachete şi sisteme radar.

Companiile Renk şi Rheinmetall din Germania au scăzut cu circa 3%, iar Leonardo din Italia a pierdut 2%.

Pe piaţa valutară, lira sterlină s-a depreciat cu 0,3% faţă de dolar şi cu 0,4% în raport cu euro, după publicarea datelor care arată o creştere a ratei şomajului în Marea Britanie la 4,8%, peste aşteptările analiştilor.

Între timp, investitorii îşi îndreaptă atenţia către reuniunile anuale FMI–Banca Mondială de la Washington, unde urmează să fie prezentat noul Raport privind perspectivele economice globale, în contextul tensiunilor comerciale şi al încetinirii ritmului de creştere la nivel mondial.