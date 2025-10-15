Autoritățile din Anglia au stabilit că persoanele sub 16 ani nu vor mai putea achiziționa băuturi energizante, aplicând astfel o restricție clară asupra vânzărilor către tineri.

Noua regulă a fost introdusă din considerente legate de sănătatea tinerilor, având scopul de a limita efectele negative asociate cu aportul ridicat de cofeină și zahăr, precum tulburările de somn, dificultățile de concentrare și creșterea riscului de obezitate.

Măsura, primită pozitiv de către cadre medicale, sindicatele profesorale și grupuri de sănătate orală, reflectă una dintre promisiunile asumate în campania electorală de Partidul Laburist.

„Cum putem aștepta de la copii să performeze la școală dacă au echivalentul a două espresso-uri în organism zilnic? Băuturile energizante pot părea inofensive, dar afectează somnul, concentrarea și starea de bine a copiilor, în timp ce versiunile cu zahăr le deteriorează dinții și contribuie la obezitate”, a declarat ministrul sănătății, Wes Streeting. „Este o măsură de bun-simț, bazată pe dovezi.”

Regula vizează toate băuturile care conțin mai mult de 150 mg de cofeină la un litru.

Vânzarea acestor băuturi va fi permisă exclusiv celor care au împlinit 16 ani, indiferent dacă sunt cumpărate din magazine, restaurante, automate sau prin intermediul platformelor online. Alte băuturi, precum ceaiul, cafeaua sau sucurile clasice, rămân neafectate de această restricție.

Deși marile supermarketuri au oprit de bunăvoie, încă din 2018, vânzarea băuturilor energizante către minori, noile reguli vizează acum și magazinele mai mici, unde respectarea restricțiilor a fost până acum inconsistentă.

„Băuturile energizante bogate în cofeină nu au ce căuta în mâinile copiilor. Este o măsură de bun-simț, bazată pe dovezi, care protejează sănătatea fizică, mentală și dentară a tinerilor”, a subliniat Katharine Jenner, directoarea Obesity Health Alliance.

Stomatologii susțin că interdicția ar trebui să includă și băuturile energizante fără zahăr, acestea fiind tot atât de acide și având potențial dăunător pentru sănătatea dinților.

„Produsele care pot conține peste 20 de lingurițe de zahăr nu au ce căuta în meniul copiilor”, a declarat Eddie Crouch, președintele Asociației Dentare Britanice.

Reprezentanții sectorului comercial afirmă că companiile urmează deja un cod de practici care limitează promovarea băuturilor energizante către tineri.

„Membrii noștri nu vând băuturi energizante copiilor și etichetează în mod clar produsele cu avertismente”, a precizat Gavin Partington, directorul Asociației Britanice a Băuturilor Răcoritoare.

Executivul urmează să precizeze ziua de la care interdicția va fi aplicabilă, aceasta urmând să fie introdusă printr-un act adițional în cadrul legislației privind siguranța alimentelor din 1990.