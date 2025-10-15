Televiziunea Română își ia rămas bun de la Andrei Bacalu, un nume emblematic în peisajul jurnalistic autohton, care a încetat din viață. Moartea sa lasă un gol semnificativ în lumea mass-media românească.

De-a lungul mai multor decenii, Andrei Bacalu a fost un reper al televiziunii românești, iar modul său de a lucra și prezența sa au contribuit la conturarea calității jurnalismului televizual din țară.

Acum 56 de ani, lumea privea spre cer cu emoție și curiozitate, urmărind începutul unei explorări fără precedent – drumul spre Lună. Pe 16 iulie 1969, echipajul Apollo 11, format din Neil Armstrong, Michael Collins și Edwin „Buzz” Aldrin, decola într-o călătorie istorică în spațiu.

La 20 iulie, Neil Armstrong și Buzz Aldrin au scris istorie, marcând primul pas al omenirii pe solul lunar.

În România, publicul a urmărit cu atenție acest eveniment unic grație Televiziunii Române. Din studioul TVR, Andrei Bacalu a relatat în detaliu fiecare etapă a misiunii spațiale, aducând spectacolul explorării lunare în casele telespectatorilor.

În 2012, Andrei Bacalu relata pentru Jurnalul Național că maratonul spațial organizat în studiourile Televiziunii Române era urmărit cu intensitate nu doar de echipa de profesioniști, ci și de publicul larg.

„Maratonul spațial desfășurat în studiourile Televiziunii Române era trăit la cele mai înalte cote nu doar de echipa de profesioniști, ci și de populație”, povestea Bacalu, în 2012, pentru Jurnalul Național.

Pentru oamenii care urmăreau evenimentul, relatarea sa clară și echilibrată a transformat experiența într-o trăire colectivă. Prin modul său de a comunica și atenția acordată fiecărui detaliu, Andrei Bacalu a intrat în memoria publicului ca simbol al profesionalismului și al angajamentului jurnalistic.

Președintele Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România a subliniat că Andrei Bacalu a reușit să mențină un nivel ridicat de profesionalism la Televiziunea Română, chiar și într-o perioadă marcată de numeroase restricții ideologice, exprimându-și totodată regretul față de pierderea sa.

„Andrei Bacalu a menținut Televiziunea Română la un standard ridicat de profesionalism într-o perioadă cu multe restricții ideologice”, a transmis președintele Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, exprimând regretul pentru pierderea omului de televiziune.

Cei care i-au fost aproape păstrează imaginea lui Andrei Bacalu nu doar ca a unui profesionist desăvârșit, ci și ca a unei persoane cu o cultură bogată și un simț al umorului subtil.

Jurnalista Marina Constantinoiu a vorbit despre Andrei Bacalu cu emoție, amintindu-și de el ca de un om remarcabil, cu o cultură vastă și un simț al umorului aparte, exprimându-și greu durerea provocată de vestea morții sale și sperând că se află într-un loc mai liniștit sau dedicându-se, cum obișnuia, lecturii.

„A fost un om absolut minunat, o enciclopedie, un om cu un umor nebun, un suflet imens, despre care mi-e greu să găsesc cuvinte acum, bulversată de veste, a plecat să se odihnească puțin. Sau poate să mai citească un munte de cărți, așa cum era obișnuit. Dar într-o lume, sper, mai bună decât asta.”

Ea a precizat că îl considera foarte apropiat, aproape ca pe un membru al familiei, și că va păstra mereu amintirea timpului petrecut împreună și a colaborării lor la Jurnalul Național, exprimându-și totodată sprijinul față de familia sa și nepoți.