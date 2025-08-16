Tristan Rogers s-a născut în 1946 la Melbourne. După terminarea școlii, a fondat împreună cu prietenii săi o trupă rock. La 21 de ani a început să lucreze ca model și în reclame, înainte de a decide să devină actor, fără o pregătire formală în actorie.

În Australia, a jucat în seriale precum „Bellbird” (1974), „Number 96” (1974) și „The Box” (1975), dar a apărut și în filme britanice, printre care „Four Dimensions of Greta” (1972), conform publicației Focus.

În 1980, s-a mutat în Statele Unite și a fost distribuit în rolul Robert Scorpio din „General Hospital”. La început, acesta era doar un alt job pentru el, dar rapid rolul a devenit unul îndrăgit de public și l-a propulsat ca personaj central al serialului.

În 1992, personajul său a fost ucis în serial, iar Rogers a părăsit producția. În 2006, a revenit în cadrul „General Hospital”, când mai multe personaje populare din anii ’80 au fost readuse în serial. Rogers a declarat că această figură îl va urmări „până la mormânt”.

„Întreaga familie General Hospital este profund îndurerată de vestea decesului lui Tristan Rogers. Tristan a captivat fanii noștri timp de peste 50 de ani, iar Port Charles nu va mai fi la fel fără el (sau fără Robert Scorpio). Aș dori să transmit condoleanțe sincere familiei și prietenilor săi în aceste momente dificile. Tristan a fost un talent unic și ne va lipsi foarte mult. Fie-i țărâna ușoară”, a declarat Frank Valentini, producător executiv al General Hospital.

Pe lângă cariera sa, Rogers a fost apreciat pentru loialitatea, bunătatea și dragostea față de familie. Era căsătorit în a doua căsnicie din 1995 cu Teresa Parkerson și au împreună o fiică și un fiu. Producătorul executiv Frank Valentini l-a descris ca pe un talent unic, care a captivat fanii timp de 45 de ani, subliniind că Port Charles nu va mai fi la fel fără el.

Deși nu a fumat niciodată, Rogers a fost diagnosticat cu cancer pulmonar, afecțiune făcută publică în iulie 2025. Tristan Rogers lasă în urmă nu doar o figură iconică a serialului, ci și o carieră care s-a desfășurat în Australia, Marea Britanie și Statele Unite, marcând profund istoria serialelor de televiziune.