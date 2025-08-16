A murit cel mai iubit actor. Familia lui Ray Brooks a declarat pentru BBC că acesta suferea de demență.

Născut pe 20 aprilie 1939, în Marea Britanie, Brooks și-a început cariera în film și televiziune la începutul anilor ’60, apărând în miniserialele din 1960 ”Julius Caesar” și ”The Secret Kingdom”, scrie Hollywoodreporter.com.

Apoi, Ray Brooks a obținut rolul lui Terry Mills în serialul ”Taxi!”, care a rulat între 1963 și 1964. A jucat alături de Sidney James, care îl ia pe personajul lui Brooks sub aripa sa protectoare și îl ajută să devină taximetrist în Londra. Cam în aceeași perioadă, a jucat și în telenovela britanică ”Coronation Street”, în rolul lui Norman Phillips.

În 1965, Brooks l-a interpretat pe afemeiatul Tolen în filmul ”The Knack and How to Get It”, alături de Rita Tushingham, Donal Donnelly și Michael Crawford.

Fiii săi, Will și Tom, au declarat pentru BBC că tatăl lor credea că cel mai cunoscut rol al său a fost cel din ”Mr. Benn”, „oamenii cerându-i mereu să rostească expresia «ca prin magie!»”.

Brooks a dat voce personajului titular între 1971 și 1972.

„Deși au fost realizate doar 13 episoade, acestea au fost repetate de două ori pe an, timp de 21 de ani”, au declarat aceștia.

Brooks a jucat și în drama TV ”Big Deal”, între 1984 și 1986, și în serialul ”Running Wild”, între 1987 și 1989.

La jumătatea anilor 2000, a jucat într-o a doua telenovelă britanică, ”EastEnders”, interpretându-l pe Joe Macer.

Printre rolurile interpretate de Brooks se numără și cele din filme precum ”Two Thousand Acres of Sky”, ”Growing Pain”, ”The Pickwick Papers”, ”Death of an Expert Witness”, ”King Rollo”, ”Jackanory”, ”Pathfinders”, ”Oranges and Lemons”, ”Alice’s Adventures in Wonderland,” ”Cathy Come Home”, ”Public Eye”, ”Emergency-Ward 10”, ”The Sullavan Brother” și ”Walter and Connie”.

Într-o postare pe X, contul oficial al serialului EastEnders, se spune: „Suntem profund întristați de vestea morții lui Ray Brooks. Ray va fi mereu amintit cu drag de toți cei care au lucrat cu el la EastEnders. Dragostea și gândurile noastre sunt alături de familia și prietenii lui Ray. Odihnește-te în pace!”