Reprezentanții ministerului au precizat că înscrierile pentru finanțarea în cadrul programului StartUp Nation vor începe miercuri, la ora 10:00. Aceștia au transmis pe Facebook că, începând cu 1 octombrie, ora 10:00, absolvenții cursurilor de formare antreprenorială care și-au înființat societăți comerciale vor putea aplica pentru finanțarea nerambursabilă de până la 250.000 lei, accesând platforma: https://minimis.imm.gov.ro.

Potrivit reprezentanților ministerului, formularul va fi accesibil timp de 45 de zile lucrătoare, cu posibilitatea de prelungire până la epuizarea bugetului și finalizarea tuturor modulelor de cursuri.

Situația actualizată a procesului de verificare administrativă și de eligibilitate pentru cei 25.594 de aplicanți înscriși la cursurile de formare, la data de 15 septembrie a.c., este următoarea:

8.841 aplicanți au fost acceptați;

2.251 aplicanți au fost respinși;

6.174 aplicanți se află în diverse etape de verificare (clarificări, contestații, evaluări);

8.328 formulare urmează a fi preluate în evaluare în cel mai scurt timp.

Dintre cei 8.841 de aplicanți acceptați:

1.457 urmează în prezent cursurile;

3.571 urmează să fie programați de către formatori la curs;

3.713 se află în proces de repartizare către formatorii selectați;

83 de participanți au absolvit cursul de pregătire antreprenorială;

17 aplicanți nu s-au prezentat la curs.

Ministrul Economiei, Radu Miruță, responsabil de gestionarea programului de finanțare, a declarat luni pentru StartupCafe.ro că finanțarea nu poate fi încheiată anul acesta pe baza alocării actuale.

Potrivit ministrului, Ministerul Economiei avea nevoie de o suplimentare bugetară de 100 de milioane de lei pentru a finaliza în 2025 plata ajutoarelor către antreprenorii din ediția 2022 a programului StartUp Nation. Astfel, având în vedere că finanțarea maximă este de 200.000 de lei, aproximativ 500 de antreprenori care au efectuat investiții în cadrul programului nu vor putea primi banii în acest an.

În proiectul de ordonanță de urgență privind rectificarea bugetului de stat pe 2025, Ministerul Finanțelor nu a inclus majorarea necesară pentru antreprenorii care au realizat investiții în vechea ediție a programului.

„O parte dintre beneficiari, care au depus cereri de plată mai demult și care sunt în analiză, vor primi banii, dar alții nu”, a mai explicat ministrul Miruță, pentru StartupCafe.ro.

Conform notei de fundamentare a proiectului de OUG, Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului va primi în plus, la rectificarea bugetară 416,9 milioane lei. Dar din acest buget în plus, nu sunt prevăzuți și banii necesari finalizării plății ajutoarelor de câte 200.000 lei pe care statul li le-a promis antreprenorilor care au făcut investiții prin programul Startup Nation 2022.

Astfel, se propune asigurarea de sume suplimentare în principal la cheltuieli de personal (+10,0 milioane lei), proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistență financiară nerambursabilă aferentă PNRR (+500 milioane lei), la subvenții (+122,4 milioane lei), la alte transferuri (+50,0 milioane lei) la proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR (+50,0 milioane lei) și alte cheltuieli (+0,2 milioane lei).

Având în vedere execuția cheltuielilor bugetare s-au identificat economii în principal la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (-200,0 milioane lei), active financiare (-100,0 milioane lei), transferuri între unități ale administrației publice (-10,5 milioane lei), bunuri și servicii (-4,7 milioane lei) precum și la active nefinanciare (-0,5 milioane lei).

Reamintim că ediția a treia a programului Startup Nation, care a avut loc în anul 2022, avea promis un buget total de până la 2,2 miliarde de lei, bani naționali, pentru antreprenorii din România și din diaspora. În total, la programul din 2022 s-au înscris 15.319 de firme pe Pilonul I- național și 1648 de firme pe Pilonul II-diaspora.

Peste 9.000 de antreprenori români au fost admiși la ajutoarele de câte 200.000 de lei fiecare, promise prin program. Oamenii au avut încredere în statul român și s-au apucat să facă investiții, dar unii dintre ei nu și-au primit banii promiși de stat nici până acum, când mai sunt 3 luni din anul 2025.

În 25 iunie 2025, când a preluat mandatul, noul ministru al Economiei, Radu Miruță, anunța deblocarea unui număr de 982 de dosare din Startup Nation 2022, dar iată că nu sunt bani pentru finalizarea plăților nici în 2025.